Një tërmet i fuqishëm me mangnitudë 6.6 të shkallës rihter është ndjerë sot në mesditë në Greqi dhe Turqi.

Mediat vendase bëjnë me dije se epiqendra është në vendin e quajtur Samos në det, por është ndjerë dhe në shumë qytete në Greqi.

Sipas Institutit Gjeodinamik, tërmeti ndodhi 19 km në veriperëndim të Samosit me një thellësi prej 10 kilometra në det.

Ende nuk raportohet për dëme në njerëz. Por tërmeti është ndjerë dhe në në Turqi ku janë shkaktuar dhe dëme të shumta.

BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos, Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020