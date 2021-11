Varianti Omicron ka rritur frikën e autoriteteve në Greqi. Kryeministri Mitsotakis ka ashpërsuar masat ndaj atyre personave që refuzojnë të vaksinohen. Masa më e fundit është vendosja e gjobës e cila varion nga 60 deri në 100 euro.

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis bëri njoftimin për shëndetin publik në kuadër të festave dhe shfaqjes së mutacionit Omicron në deklaratën e tij hyrëse në kabinetin, e cila u bë përmes një telekonference mëngjesin e së martës.

Vaksinimi për mbi 60 vjet bëhet marzh i detyrueshëm për këtë grupmoshë që të mbyllë terminin më 16 janar. Që atëherë, çdo muaj ata që nuk janë vaksinuar do të gjobiten me 100 euro. Kryeministri bëri të ditur gjithashtu se nga data 6 deri në 12 dhjetor do të shpërndajë një autotest për çdo të rritur, të vaksinuar dhe jo për të kontrolluar përhapjen e virusit në kuadër të festave.

Kryeministri, grek në fjalën e tij, tha se shqetësues është mutacioni i ri i Omicron, në një kohë kur festat dhe tryezat familjare krijojnë një atmosferë të ngjashme. “Është e sigurt që mutacioni do të shfaqet në Greqi”, tha kryeministri, duke thënë se masat ekzistuese duhet të vazhdojnë të respektohen, duke përjashtuar izolimin, që nuk është zgjidhje.

Zoti Mitsotakis tha se Greqia është i dyti në Evropë për nga përqindja e vaksinimit me dozën e tretë. Po bëjmë më mirë, por jo aq sa duam dhe jo aq sa duhet, tha ai, duke iu referuar 580 mijë personave të pavaksinuar mbi moshën 60 vjeç. “Nga 580 mijë të pavaksinuar mbi moshën 60 vjeç, vetëm 80 mijë kanë nxituar në. të vaksinohen në nëntor”, tha ai.

“Janë kryesisht ata mbi 60 vjec që shtrohen në spital dhe humbasin dhe janë vdekje të padrejta”, tha kryeministri, duke përmendur shembullin e Portugalisë, e cila ka një përqindje shumë të lartë në këto mosha, kur në Greqi është rreth 83%. “Ata duhet të mbrohen,” tha ai.

