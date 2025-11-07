Një ngjarje tronditëse është raportuar nga zona e Skourta, Beotia, ku është zbuluar një trup i pajetë, i karbonizuar dhe me pranga. Rasti po hetohet nga Drejtoria për Luftimin e Krimit të Organizuar (DAOE) grek, duke sugjeruar përfshirje të mundshme të grupeve kriminale.
Detajet e krimit
Trupi është i një burri, ende i paidentifikuar dhe ishte i karbonizuar, si dhe i prangosur me duart pas shpine. Viktima u gjet në sediljen e pasme të një automjeti, ndërsa ngjarja vlerësohet të ketë ndodhur 2 ose 3 ditë më parë.
Automjeti dhe trupi u gjetën nga një gjuetar.
Mjeti i vjedhur me targa të falsifikuara
Automjeti i përdorur në krim shton misterin e ngjarjes. Makina ishte vjedhur muajin e kaluar në Glyfadës (Atikë) dhe kishte targa të falsifikuara, të cilat i korrespondonin një automjeti të ngjashëm të regjistruar në Katerini.
Skenari shqiptar nën hetim
Sipas gazetës greke iefimerida, autoritetet po hetojnë me intensitet, pasi trupi i prangosur bën të qartë se jemi para një skenari ekzekutimi të mirëorganizuar. Një skenar i mundshëm që po shqyrtohet nga Drejtoria e Krimit të Organizuar (e quajtur shpesh ‘FBI e Greqisë’) është që bëhet fjalë për një shtetas shqiptar.
Sipas informacioneve, personi në fjalë ishte nisur për në Vilia dy ose tre ditë më parë, por rezultoi i zhdukur. Deri më tani, personi i dyshuar nuk ka qenë problematik apo i njohur për autoritetet greke.
Hetimet do të fokusohen tashmë tek analiza e provave mjeko-ligjore dhe gjurmëve të lëna nga vjedhja dhe djegia e mjetit, me qëllim identifikimin e viktimës dhe zbardhjen e motivit të këtij krimi të rëndë.
Çfarë po ndodh me identifikimin?
Analiza mjeko-ligjore
Identifikimi i një trupi të karbonizuar është një proces i vështirë dhe kërkon kohë. Autoritetet janë duke punuar me analizat mjeko-ligjore, përfshirë mbledhjen e provave nga vendi i ngjarjes dhe krahasimin e tyre me të dhënat e ADN-së, dentare apo gjurmët e gishtave (nëse gjenden).
Skenari i shtetasit shqiptar
Një nga skenarët që po shqyrtohet seriozisht nga hetuesit është se viktima mund të jetë një shtetas shqiptar që rezultonte i zhdukur dy ose tre ditë para gjetjes së trupit, por ende nuk ka konfirmim zyrtar.
Motivi
Deri në identifikimin e viktimës, është e pamundur të përcaktohet një motiv i saktë, por prangat dhe automjeti i vjedhur tregojnë për një ekzekutim që lidhet me krimin e organizuar ose larje hesapesh.
