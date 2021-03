Ish-i dërguari i Shteteve të Bashkuara për dialogun Richard Grenell, ka “sulmuar” sërish kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti.

Me anë të një postimi në Twitter, Grenell ka shkruar se Kurti ka qenë kundër çdo presidenti amerikan, duke filluar nga Bill Clintoni, George Bush, Barack Obama dhe Donald Trump për Normalizimin Ekonomik. Ai shprehet se ai do të jetë sërish kundër Joe Biden dhe se është një anti-amerikanë.

“Albin Kurti ishte kundër Bill Clinton në Rambuje. Kurti ishte kundër George Bush në Vjenë. Kurti ishte kundër Barack Obama dhe Joe Biden për Demarkacionin. Kurti ishte kundër Donald Trump për Normalizimin Ekonomik. Ai do të jetë përsëri kundër Joe Biden. Ai është me të vërtetë anti-Amerikë,”-ka shkruar ai.

Albin Kurti was against Bill Clinton in Rambouillet.

Kurti was against George Bush in Vienna.

Kurti was against Barack Obama & Joe Biden on Demarcation.

Kurti was against Donald Trump for Economic Normalization.

He will be against Joe Biden again.

He’s reliably anti-America.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 3, 2021