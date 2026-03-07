I Dërguari Special i Donald Trump për Misione të Veçanta të SHBA, Richard Grenell, ka reguar në lidhje me zhvilimet e fundit në Kosovë, pasi Presidentja Vjosa Osmani shpërndau parlamentin dhe nisi konsultimet për zgjedhjet e reja.
Pasi parlamenti nuk ia doli të zgjedhë presidentin e ri zhvillimin e zgjedhjeve ai e ka cilësuar një lajm të mirë. Por Grenell, e lidh këtë zhvillim me rikthimin e ish Presidentit Hashim Thaçit.
“Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaçi! Thaçi për Kryeministër”, shkruan Grenell në X.
