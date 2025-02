“Albin Kurti do të humbë shumë dhe nuk do të jetë më kryeminsitër i Kosovës.” Ky është parashikimi që bën ish-zëvendëskryeministrja Edita Tahiri.

“Zgjedhjet po shkojnë mirë, procesi po duket i qetë. Ndërsa, rezultatet do të japin një ndryshim të rëndësishëm, opozita do të fitojë, që i bie që Kurti nuk i merr më ato që mori në mandatin e parë dhe procesi shkon drejt një koalicioni qeveritar…,” u shpreh ajo.

Në një bisedë me Erion Dushin në A2 CNN, Tahiri u shprehet gjithashtu se pas mbylljes së procesit të votimit, Kosova do të ketë një qeveri koalicioni.

Zonja Tahiri u shpreh e bindur se qytetarët e Kosovës do ta ndëshkojnë me votë kryemistrin Albin Kurti, për siç u shpreh ajo, katër vitet në të cilat partia e tij e gjunjëzoi vendin.

“Mendoj që për shkak të keqqeverisjes së Kurtit, qytetarët e kanë ndje jetën e vështirë, në planin e brendshëm, sidomos ekonomik. Ka shumë korrupsion, varfëri, në planin e jashtëm, situata është shumë e rëndë…E la Kosovën të izoluar ndërkombëtarisht.”

Ndërkohë, sa i përket marrënieve të Kosovës me aleatët ndërkombëtare, Tahiri mbështeti deklaratën e Richard Grenell, sipas të cilit, SHBA i ka prishur marrëdhëniet me qeverinë Kurti dhe jo me Kosovën.

“E para ai foli të vërtetën. Marrëdhëniet janë prish mes qeverisë Kurti dhe Amerikës. Grenell është emisar special i Trumpit. Ai sot është zyrtar i lartë. Deklaratë serioze, qeveritare nga Amerika. E kundërshtoi populizmin e Kurtit.”

E pyetur se pse sipas saj, Albin Kurti arriti kësaj here që të përmbyllte një mandat të plotë katërvjeçar në krye të qeverisë, Tahiri ia dha meritën opozitës.

“Me ka pëlqy opozita e Kosovës që nuk ia ktheu Kurtit me metodat e dhunshme të tij kur ishte në opozitë. Se ai kur ishte në opozitë ka kallur parlamentin, e ka destabilizuar.”

Sipas Tahirit, Kurti është një populist që jo vetëm nuk diti të qeveriste, por në katër vite “për dështimet e tij, fajin e kërkoi gjithnjë jashtë vetes.”