Nga Baton Haxhiu

Nuk më kanë pëlqyer kurrë gënjeshtrat publike të Albin Kurtit.

Ai ka ndërtuar një narrativë politike ku realiteti shpesh shtrembërohet për t’iu përshtatur interesave të tij.

Kjo qasje i ka sjellë Kosovës shumë dëme, duke krijuar një iluzion për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe duke e paraqitur veten si një lider të pakompromistë, kur në fakt kompromiset e pashmangshme janë bërë gjithmonë në dëm të vendit.

Por po aq sa më shqetësojnë gënjeshtrat e Kurtit, më shqetëson edhe gjuha jashtëzakonisht jodiplomatike e Richard Grenellit.

Ai nuk po flet më si një ish-emisar apo si një analist, por si njeriu më me peshë i administratës Trump për Ballkanin, dhe deklaratat e tij nuk janë thjesht kritika, ato janë një paralajmërim i qartë për Kosovën.

Ne si qytetarë jemi këtu dhe duhet të përballemi me realitetin.

Çfarë do të thotë kjo për Kosovën? A duhet të frikësohet populli nga ky ton i ashpër dhe të ndëshkojë Kurtin me votë? Apo duhet të sfidojë administratën e Trumpit dhe të refuzojë këtë lloj presioni?

Në një moment të tillë, kur një superfuqi si SHBA po e vendos Kosovën përpara një prove të vështirë, çfarë duhet të bëjë një qytetar që nesër do të japë votën?

Ky është thelbi i dilemës së madhe në të cilën ndodhet Kosova sot.

Deklarata e Richard Grenellit, njeriut më të fuqishëm të administratës Trump për Ballkanin, është një shuplakë e fortë diplomatike për Albin Kurtin dhe një sinjal alarmi për Kosovën.

Në kulmin e fushatës zgjedhore, Kurti deklaroi se marrëdhëniet me SHBA-në janë të mira, por Grenell e rrëzoi këtë pretendim brenda pak orësh me një paralajmërim të qartë dhe të rrezikshëm.

Richard Grenell, emisari special i Trumpit për Ballkanin dhe njeriu me peshën më të madhe në politikën amerikane për rajonin, po e shpall publikisht qeverinë e Kurtit si të pabesueshme dhe të papranueshme për Shtetet e Bashkuara.

Me këtë qëndrim, ai jo vetëm që i mohon Kurtit pretendimet për marrëdhënie të mira me Washingtonin, por edhe e vendos Kosovën në një pozicion të rrezikshëm gjeopolitik.

Në deklaratën e tij të fuqishme, Grenell e akuzon hapur Kurtin për veprime të njëanshme që destabilizojnë rajonin dhe për refuzim të bashkëpunimit me SHBA-në, NATO-n dhe BE-në.

Ky është një mesazh i qartë se SHBA ka humbur durimin dhe nuk e sheh më Kurtin si një partner të besueshëm.

Me Trumpin tashmë në Shtëpinë e Bardhë dhe Grenellin si zërin e tij më të fuqishëm për Ballkanin, Kosova rrezikon të mbetet jashtë projekteve strategjike amerikane dhe të përballet me izolim diplomatik dhe ekonomik.

Grenell e tha qartë: investimet amerikane po shkojnë në Shqipëri dhe Serbi, por jo në Kosovë, për shkak të politikave të Kurtit.

Kjo deklaratë tregon se SHBA nuk do të tolerojë më refuzimin e marrëveshjeve të nënshkruara, mungesën e bashkëpunimit në çështjet strategjike dhe qasjen konfrontuese të Kurtit në dialogun me Serbinë.

Mesazhi është i prerë: ose Kosova do të bashkëpunojë me SHBA-në, ose do të përballet me pasoja të rënda.

Grenell nuk ka harruar që Kurti e sfidoi hapur gjatë mandatit të parë të Trumpit, duke rrëzuar marrëveshjet e ndërmjetësuara nga administrata amerikane dhe duke kundërshtuar planet e Washingtonit për Ballkanin.

Tani që republikanët janë kthyer në pushtet, Grenell po e bën të qartë se nuk do të ketë tolerancë për një qeveri që nuk është në linjë me politikën amerikane.

Ky nuk është thjesht një qëndrim personal i Grenellit, por një pozicion zyrtar i administratës Trump.

Nëse Kosova vazhdon të udhëhiqet nga një lider që Washingtoni nuk e konsideron partner të besueshëm, atëherë marrëdhëniet historike mes dy vendeve mund të hyjnë në krizën më të rëndë ndonjëherë.

Kurtit nuk i ka mbetur më shumë hapësirë për të manovruar.

Me një administratë amerikane që e sheh atë si një problem dhe me një emisarin më të fuqishëm të Trumpit që po e shpall haptas si të pabesueshëm, Kosova është në prag të një izolimi diplomatik të pashmangshëm.

Nëse Kurti nuk ndryshon kurs dhe nuk pranon të bashkëpunojë në linjë me politikën e re të SHBA-së, atëherë mund të vijë një presion i fortë diplomatik dhe ekonomik që mund ta rrëzojë qeverinë e tij më shpejt nga sa ai e mendon.

Nuk do të jetë hera e parë që SHBA përdor mekanizma të fortë për të larguar një lider që nuk i përshtatet interesave të saj.

Mesazhi i Grenellit është i qartë dhe i pakompromis: SHBA nuk do të pranojë më një qeveri të udhëhequr nga Kurti.

Kosova është përpara një momenti kritik: ose të zgjedhë rrugën e bashkëpunimit me aleatin më të madh, ose të përballet me izolimin dhe pasojat e një përplasjeje me administratën Trump.