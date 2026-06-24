Avokati Idajet Beqiri thotë se protesta në Tiranë nuk ka për qëllim mbrojtjen e flamingove në Zvërnec.
Në një intervistë për “Ora e Fundit” në ABC News, Beqiri u shpreh se grekët dhe serbët kanë vënë në shërbim Sali Berishën për protestën.
Beqiri shtoi se shtetet armiqësore nuk e duan Shqipërinë në Bashkimin Europian.
“Protesta, pas ditës së dytë së saj, u duk qartë që nuk ishte ajo agjenda për të cilën nisi, ishte çështja e Shqipërisë. Në ditëne 24, ne pamë që kjo protestë flet gjuhën e Sali Berishës gjuhën e Hamasit, gjuhën e antishqiptarëve të vërtetë. Shikoni kush nga ngelur aty dhe me çfarë gjuhe po flasin. Sot pati disa incidente atje. Ikën qytetarët e pastër. Kush i udhëheq këto protesta? Këta u shfrytëzuan, u lanë në rrugë. Qëllimet e tjera kanë dalë sheshit. Aty. qëllimi kryesor i kësaj proteste, është e thellë politike, por në fund ka emërues të përbashkët, nuk e duan Shqipërinë në BE. Duan të na e djegin edhe këtë shans. Ata njerëz dje Berisha kryesisht, hedh gurin dhe fsheh dorën”, theksoi ai.
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