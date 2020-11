Bashkëshortja e kryeministrit Rama, zonja Linda Rama, eshte bere pjese e #WomansEntrepreneurshipDay.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë zonja Rama e cila nëpërmjet një postimi në twitter shkruan se ndjehet e privilegjuar që i është bashkuar kesaj nisme te rëndësishëme për gratë sipërmarrëse në vendet me të ardhura të mesme dhe të ulëta. Zonja Rama është bërë pjesë e apelit bashke me Cherie Blair dhe Hillary Clinton per te mbeshtetur grate e goditura nga kriza e covid19. Duke shperndare videon, në twitter Linda Rama shkruan se pavarësisht përballjeve të këtij viti unikal në jetën tonë, gratë sipërmarrëse mbeten shembuj shprese.

Postimi i plotë i zonjës Linda Rama:

This #WomensEntrepreneurshipDay I’m launching an appeal with @CherieBlairFndn to support women entrepreneurs in low and middle income countries. Despite the year’s unprecedented challenges women entrepreneurs persist—and you can support them:

https://t.co/QlyJjPQjaU#100000Women pic.twitter.com/PCqM4CRfuQ

— Linda Rama (@lindaramaal) November 19, 2020