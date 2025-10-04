Sali Berisha thotë se gjendja e grave dhe vajzave në shoqëri është dramatike dhe kjo, sipas tij, ka ardhur nga qeveria e Edi Ramës. Për kreun e PD-së, gjendja nuk ishte e tillë kur ai qeveriste, pasi siç tha ai, ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të luftuar pabarazinë, por që u “rrënuan” nga Rama.
Berisha pretendoi se ngushtoi hendekun e pagave mes burrave dhe grave, por kjo ndryshoi sipas tij, me ardhjen në pushtet të socialistëve, duke shtuar se sot vajzat dhe gratë janë më të keqpaguarat në rajon.
“Gjendja sot e grave dhe vajzave, në Shqipëri, është dramatike, siç është dramatike gjendja e shoqërisë shqiptare, por ato që paguajnë çmimin më të shtrenjtë në këtë mes janë gratë dhe vajzat, pasi Shqipëri është vendi i parë dhe i vetëm në të cilin sundon një narkoregjim, një diktaturë autoritare e bazuar në drogë, e bazuar në krimin dhe lidhjet e pushtetit me krimin. Në qeverisjen tonë, ne u përpoqëm dhe shënuam hapa të rëndësishëm në betejën tonë kundër pabarazisë, në betejën tonë kundër murit të patriarkisë.
E kam theksuar dhe e theksoj, ne arritëm që, nga një diferencë prej 36% në paga që ekzistonin midis burrave dhe grave, ta ngushtojmë këtë diferencë në 17.8%. Arritëm që, vajzat dhe gratë shqiptare, pabarazinë financiare dhe ekonomike, e cila është një pabarazi jashtëzakonisht e dhimbshme, ne arritëm që këtë pabarazi, jo vetëm ta ngushtojmë, por vajzat dhe gratë shqiptare nuk ishin më më të keqpaguarat në rajon, por ishin më të mirëpaguara në të gjitha vendet e rajonit. Kjo arritje u rrokullis me shpejtësi.”, tha Berisha.
Berisha thotë se nënat janë kthyer në kryefamiljare për shkak të largimit masiv të burrave në emigracion dhe se numri i vrasjeve ndaj tyre është në nivele të larta për shkak se nuk janë të mbrojtura. Sipas tij, edhe pse Rama e ka qeverinë me ministre dhe deputete gra, ata nuk janë promotore të të drejtave të tyre.
“Kurse sot, ne numërojnë numrin më të lartë të vrasjeve të grave, sepse nuk ka një mbrojtje. Sot dhuna nxitet. Shqipëria, duhet ta kenë të qartë, se kanë kryeministrin më mizogen në Europë. Kryeministër që agreson, zyrtaret, ministret, edhe gazeret, edhe para kamerave, nuk përmbahet. Agreson fizikisht. A mund të imagjinoni ju, se si reflektohet ky qëndrim i egër i njeriut që humbet kontrollin kur ndodhet para një gazetareje që i bën një pyetje që nuk i pëlqen, apo një ministre që nuk është dakord me mendimin e tij. Një njeriu që, po t’ia shohësh kabinetin e ka plot me gra dhe vajza, por e kam thënë dhe e them: më rikujton Gedaffin, i cili nuk mbante badigardë, por mbante badigarde.
A e dëgjoni ndonjëherë ju, a i dëgjoni ndonjëherë shqiptarët, këto zonja të nderuara, të shqipërojnë njëherë në parlament fjalën familje, të shqipërojnë në parlament vajzë shqiptare, grua shqiptare, nënë shqiptare. Asnjëherë! Sikur janë të gjitha robot. Nuk ekzistojnë. Shtetërohen në mënyrë të paimagjinueshme. Në vend se të jenë promotorë, avokate të fuqishme të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të grave, rolin e tyre të vërtetë, ato shndërrohen në automatin që i thurin lavde dhe hymne. Kujt? Njeriut më mizogen, kryeministrit më mizogen të Europës.”, shtoi ai.
