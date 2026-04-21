Policia e Shtetit ka reaguar lidhur me videot e shpërndara në rrjetet sociale, të cilat ngritën shqetësim në kryeqytet, pasi në to shfaqeshin dy gra me shami duke iu afruar fëmijëve të mitur.
Sipas uniformave blu, hetuesit janë vënë menjëherë në veprimin pas qarkullimit të këtyre videove, duke bërë të mundur, identifikimin e dy grave të cilat më par janë shoqëruar.
Mirëpo pas verifikimeve, ka rezultuar se këto shtetase janë me shtetësi iraniane dhe janë të pajisura me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë, për arsye humanitare.
Uniformat blu garantojnë se dy gratë iraniane nuk përbëjnë asnjë rrezik për fëmijët shqiptarë: “Në përfundim të veprimeve hetimore paraprake, nuk ka rezultuar që këto shtetase të kenë kryer veprime të kundërligjshme ndaj të miturve. Policia e Shtetit garanton qytetarët se, në këtë rast, nuk ekziston asnjë rrezik për sigurinë e të miturve.”
