Çmenduri në televizionet e Iranit. Një prezantues i televizionit shtetëror qëlloi drejt një flamuri të Emirateve të Bashkuara Arabe gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë të premten, ndërsa fliste me një trajner armësh zjarri në studio, shkruan A2 CNN. Pamjet nga një program në kanalin Ofogh tregonin një segment mësimor mbi përdorimin e një pushke Kallashnikov, në të cilin një trajner i maskuar me veshje ushtarake i demonstronte si ta përgatiste dhe ta qëllonte armën.
Mediat lokale raportuan se segmentet lidheshin me gatishmërinë e prezantuesve për t’u bërë vullnetarë në fushatën “Sakrifiko Jetën për Iranin”. Sipas raportimeve, mbi 31 milionë njerëz janë regjistruar tashmë për programin vullnetar në përgjigje të luftës me SHBA-në dhe Izraelin. Televizioni shtetëror iranian tregoi burra dhe gra që merrnin pjesë në stërvitjen mbrojtëse në xhami në disa qytete, si pjesë e asaj që e përshkroi si gatishmëri publike për të mbrojtur vendin.
Reportazhi, i transmetuar të shtunën, tregoi tubime në xhamitë në Ahvaz, Kerman, Bijar, Shiraz dhe Zahedan, me pjesëmarrës që përfshinin familje dhe adoleshentë. Disa u treguan duke përdorur armë dhe duke marrë pjesë në stërvitje në grup. Mediat raportuan se gratë, burrat, të rinjtë dhe adoleshentët morën mbështetje dhe trajnim për gatishmëri mbrojtëse.
Leave a Reply