Si do të bëhet shpërndarja e granteve?

“20% e grantit në 2025 do të fokusohet si grant performance që do të fokusohet tek mënyra si bashkitë ia dalin për të mbledhur të ardhurat e tyre. Nëse performojnë mirë ne do i japim dhe një mbështetje tjetër përmes grantit. Nuk lidhet fare me bashkitë të majtë apo të djathtë por tregues praktik transparencës” deklaroi ministri Arbjan Mazniku/m.j