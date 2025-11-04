Policia e Tiranës ka njoftuar se ditën e hënë, në afërsi të sheshit “Skenderbej”, është gjetur një granatë dore.
A2CNN mëson se granata ka qenë jofunksionale, si ato të Luftës së Dytë Botërore.
Po punohet për sqarimin e rrethanave të rastit.
