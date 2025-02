Ceremonia e 67-të e çmimeve Grammy, e mbajtur mbrëmjen e së dielës(2 shkurt) në Los Angeles, mblodhi emrat më të mëdhenj të skenës muzikore botërore, duke nxjerrë në pah artistët që bënë ndryshimin në vitin 2024. Beyonce fitoi albumin e vitit për “Cowboy Carter” në Grammy 2025 , duke arritur të marrë më në fund çmimin kryesor të pakapshëm të shfaqjes.

Superylli, e cila është edhe artistja më e vlerësuar dhe e nominuar në historinë e Grammys, ishte nominuar në kategori katër herë më parë dhe shumë menduan se ajo ishte shpërfillur nga nderimet kryesore të saj.

Beyoncé bëri histori duke u bërë gruaja e parë afrikano-amerikane që fitoi çmimin për albumin më të mirë Country, duke theksuar karrierën e saj të jashtëzakonshme në muzikë dhe suksesin e saj të vazhdueshëm në zhanre të ndryshme muzikore.

Ceremonia e çmimeve Grammy 2025 ishte plot surpriza, emocione dhe momente unike.

Kendrick Lamar, një nga artistët më me ndikim të repit, mori katër çmime për këngën e tij “Not Like Us”, e cila fitoi në kategoritë e rekordit të vitit, performancës më të mirë rep, këngës më të mirë rap dhe videoklipit më të mirë.

Ky sukses e çoi numrin e përgjithshëm të fitimeve të Grammy të Lamar në 20, duke e bërë atë një nga artistët më të arrirë në skenën muzikore moderne.

Nata e çmimeve, megjithatë, filloi me ceremoninë spektakolare të premierës, në të cilën DJ Master pranoi çmimet në emër të Lamar, duke ngjallur emocionin e publikut në Teatrin Peacock në Los Angeles.

Kënga “Not Like Us” fitoi disa nga çmimet më të lakmuara të natës: “Record of the Year” dhe “Song of the Year”, gjë që dëshmon tërheqjen dhe fuqinë e Lamar në industrinë e muzikës.

Gjithashtu në ndarjen e çmimeve Grammy sivjet, Shakira dhuroi spektakël me performancën e saj të drejtpërdrejtë.

Por sikurse e thamë edhe më sipër, nata e çmimeve Grammy nuk rezervoi vetëm çmime, por dha dhe mesazhe të fuqishme, në një moment kyç pak javë pasi Los Angeles u godit nga zjarret shkatërrimtare.

Grammy kanë mbledhur të paktën 7 milionë dollarë për të mbështetur njerëzit e prekur nga zjarret në Los Angeles deri më tani.