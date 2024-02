Gratë sundojnë çmimet Grammy. Artistet e njohura, si Taylor Swift, Billie Eilish, SZA dhe Mley Cyrus kanë arritur të ngrenë kupat e disa prej çmimeve kryesore.

Por ka qenë Taylor Swift ajo që ka bërë histori me çmimin e albumit më të mirë, duke u bërë interpretuesja e parë që fitoi çmimin për albumin e vitit katër herë.

Ajo u ngjit në skenë me kolegen e nominuar Lana Del Rey, ndërsa çmimi iu dorëzuar nga artistja e mirënjohur Cleine Dion, e cila prej kohësh tashmë ka bërë shkëputje nga skena për shkak të sindromës së personit të ngurtë.

“Do të doja t’ju thoja se ky është momenti më i lumtur i jetës sime, por ndihem kaq e lumtur kur të mbaroj një këngë. Gjithçka që dua të bëj është të vazhdoj ta bëj këtë. Dakord, ky është Grammy-i im i 13-të, që është numri im me fat, nuk e di nëse jua kam thënë ndonjëherë këtë”, tha Swift e cila e përdori këtë moment si një mundësi për të njoftuar publikimin e albumit të saj të ri të 11-të në studio, The Tortured Poets Department, më 19 prill.

Billie Eilish

Midnights fitoi gjithashtu albumin më të mirë vokal pop. Kontributi i Eilish në kolonën zanore të filmit Barbie, What Was I Made For?, mundi Anti-Hero të Swift në titullin e këngës së vitit këtë herë. Gjurmët e SZA, Cyrus dhe Olivia Rodrigo ishin gjithashtu në grindje.

Duke pranuar çmimin me vëllain e saj dhe bashkë-shkrimtarin Finneas, Eilish i tha turmës: “Të gjithë në këtë kategori – kjo ishte një listë e çmendur me njerëz të jashtëzakonshëm, artistë të jashtëzakonshëm, muzikë të jashtëzakonshme. Ndihem i çmendur tani.”

Kënga fitoi gjithashtu këngën më të mirë të shkruar për median vizuale, ndërsa albumi i Barbie – i cili u krijua nga producenti Mark Ronson – mori çmimin për kolonën zanore më të mirë të përmbledhjes për median vizuale.

Miley Cyrus

Çmimi rekordi i vitit shkoi për Flowers nga Cyrus, e cila gjithashtu zgjodhi performancën më të mirë vokale pop.

Ato ishin Grammy-t e para të yllit, një fakt që ajo e vuri në dukje në performancën e saj kur ndryshoi një nga tekstet e këngës në: “Sapo fitova Grammy-n tim të parë!”

Në fjalimin e saj të parë të pranimit, ajo tregoi historinë e një djali, përpjekjet e kota të të cilit për të kapur një flutur përfunduan kur ai ndaloi së lëkunduri rreth një rrjete dhe qëndroi i palëvizshëm.

“Dhe pikërisht kur ai e bëri është kur flutura erdhi dhe u ul pikërisht në majë të hundës së tij. Dhe kjo këngë, Lulet, është flutura ime,” tha Cyrus.

SZA

SZA kryesoi nominimet me nëntë, dhe përfundoi me tre çmime. Ajo performoi gjithashtu në ceremoni, duke vënë në skenë një rikrijim të skenës së luftimit të Crazy 88 nga Kill Bill i Quentin Tarantino për të shoqëruar hitin e saj me të njëjtin emër, i cili u shpall kënga më e mirë R&B.

Artistja më e mirë e re iu dha Victoria Monét, e cila gjithashtu mori në shtëpi albumin më të mirë R&B. “Unë thjesht dua t’u them të gjithëve që kanë një ëndërr, dua që ju ta shikoni këtë si shembull,” tha ajo.

Killer Mike, i cili fitoi tre Grammy, përfshirë albumin më të mirë rap në pjesën para-televizive të natës, u shoqërua jashtë arenës në pranga nga oficerët e LAPD. Sipas HollyWood Reporter , bëhej fjalë për një akuzë për kundërvajtje nga ajo mbrëmje me detaje ende për t’u konfirmuar. “E vetmja gjë që të kufizon moshën është të mos jesh i sinqertë për moshën apo atë që po bën”, tha Majk në prapaskenë përpara se të arrestohej.

