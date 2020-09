Nga Eduard Zaloshnja

Manovrat që bëri Rama para zgjedhjeve të 2017-ës rezultuan me një opozitë të ndarë përballë PS-së. Si rrjedhojë, PS-ja dhe partia satelite e saj (PSD) siguruan plot 75 mandate, edhe pse nuk arritën të merrnin as 50% të votave në rang vendi.

Manovrat aktuale të Ramës me sistemin elektoral synojnë përsëri që ai të përballet në zgjedhje me një opozitë të ndarë në disa pjesë, e jo me një tren të gjatë opozitar. Dhe shpiegimin më të qartë të starategjisë elektorale të Ramës mund ta gjejmë në grafikun shoqërues, i cili na tregon se PS-ja dhe partitë satelite të saj (PSD, PDS, etj.) nuk e kanë arritur dot kuotën 50%, qysh kur Rama erdhi në krye të PS-së (edhe pse kuotat janë rritur në mënyrë graduale).