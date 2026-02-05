Duket se publikimi i dokumenteve të dosjes së Jeffrey Epstein ka bërë mjaft kuriozë shqiptarët.
Sipas Google Trends, një mjet që tregon se sa shpesh një term kërkimi është përdorur në Google gjatë një periudhe kohore dhe vendi të caktuar, në Shqipëri ka pasur mjaft interes për këtë çështje.
Interesi vijon edhe ndërkohë që flasim, pasi interesi për kërkimin mbi fjalën “Epstein” ka një vlerë prej 78.
Sa i përket qyteteve interesi më i lartë ka ardhur nga kryeqyteti ndjekur më pas nga Shkodra, Durrësi, Vlora dhe Elbasani.
Dosjet “Epstein” i referohen një grupi dokumentesh, hetimesh dhe zbulimesh që lidhen me Jeffrey Epstein, një financier amerikan që u arrestua për trafik seksual dhe abuzim me të mitura. Këto dosje përfshijnë:
• dokumente të përdorura nga prokurorët dhe gjykatat për të ndjekur rastet kundër tij dhe bashkëpunëtorëve të tij;
• informacion mbi njerëzit që ai frekuentonte, përfshirë figura të njohura politike, biznesi dhe shoubiz;
• dëshmi nga viktimat dhe pretendime për rrjetin e tij të trafikimit të të miturave;
• mënyra se si ai menaxhonte pasuritë dhe përdorte ndikimin e tij për të shmangur përgjegjësitë.
Publikimi i këtyre dosjeve ka shkaktuar debat të madh mbi personat e fuqishëm që lidhen me Epstein dhe mbi mungesën e llogaridhënies në nivele të larta shoqërore.
