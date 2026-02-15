Një grabitje e armatosur ka ndodhur në një dyqan parfumesh luksoze, në Belluno të Italisë, kurse hetimet dhe gjurmët zbuluan se protagonist i dyshuar është edhe një shtetas shqiptar.
Një armë e mbushur u gjet në çantë në autostradën A27. Policia tha se bëri 2 arrestime brenda po aq ditësh. Midis 9 dhe 10 shkurtit, u arrestuan një 19-vjeçar nga Belluno dhe një 50-vjeçar shqiptar.
Arrestimet u vërtetuan nga gjyqtarja hetuese Enrica Marson, por të dy të dyshuarit u liruan dhe u vunë në arrest shtëpiak dhe në një raport të detyrueshëm.
Në rastin e parë, pronari i shtëpisë e gjeti derën e apartamentit të tij pak të hapur dhe një çantë shpine, e cila nuk ishte e tija. Ai u ngjit lart dhe e habiti një të ri në dhomën e tij, i cili tashmë kishte kërkuar nëpër sirtarë, duke u përpjekur të vidhte sende me vlerë. Pasoi një përleshje për të parandaluar arratisjen e tij dhe për të telefonuar 911, dhe burri u rrah keq.
Përleshja ishte ende duke vazhduar kur mbërriti makina e patrullës, duke arrestuar të riun, i cili nuk kishte precedentë penalë, gjithashtu për shpërfillje të fronit dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik. Ata gjithashtu sekuestruan dy shishe parfumi për meshkuj me vlerë afërsisht 200 euro.
Mbrëmjen tjetër, Policia e Autostradave të Napolit, e lidhur me Policinë e Venedikut për Lojërat Olimpike Milano-Kortina 2026, ndaloi një furgon të prishur në autostradën A27 që po shkonte në jug.
Në sediljet e shoferit dhe të pasagjerit ndodheshin dy shtetas shqiptarë, i dyti prej të cilëve, pasi shfaqi shenja nervozizmi, u përpoq të fshihte një çantë. Oficerët kontrolluan furgonin dhe gjetën një pistoletë “Beretta 98F” me karikatorin e futur dhe gati për të qëlluar, si dhe një fishek metalik me ngjyrë ari.
29-vjeçari u arrestua dhe hetimet e mëvonshme përcaktuan se arma e zjarrit ishte vjedhur në Treviso gjatë një vjedhjeje me thyerje.
I dyshuari akuzohet për posedim dhe keqpërdorim të armës së zjarrit, posedim të paligjshëm të armës dhe pranim të mallrave të vjedhura. Ai është nën arrest shtëpiak, ndërsa nuk janë ngritur akuza kundër të dyshuarit tjetër.
