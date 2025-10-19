Vetëm katër minuta mjaftuan për bandën që kreu vjedhjen në muzeun e famshëm të Parisit, Luvër, për të marrë bizhuteri me vlerë “të paçmueshme”.
Sipas rindërtimeve të para të ngjarjes, katër kriminelë janë përfshirë në këtë grabitje spektakolare.
Hajdutët, që mbërritën dhe u larguan me skutera, tërësisht të mbuluar dhe të maskuar, arritën të hyjnë në ndërtesë nga ana e lumit Sena, ku po kryheshin punime restaurimi.
Të armatosur me sharra elektrike të vogla, ata përdorën një ashensor transporti për të shkuar direkt në sallën që donin të vidhnin, në Galerinë e Apolonit.
Pasi thyen dritaret, dy prej tyre hynë në ndërtesë, ndërsa i treti qëndroi jashtë për të mbikëqyrur.
Ata vodhën nëntë objekte unike që ndodheshin në vitrinat “Napoléon” dhe “Souverains Français”, përfshirë një diademë, një broshë dhe një gjerdan, që kishin qenë në pronësi të çiftit perandorak.
Më pas u larguan me shpejtësi me skuterë, duke u drejtuar drejt autostradës A6.
Jashtë muzeut, në rrugë, u gjet kurora e perandoreshës Eugenia, e cila ishte dëmtuar gjatë arratisjes. Bizhuteritë – me vlerë të “paçmueshme” – ishin pjesë e një ekspozite në Galerinë simbol të Luvrit dhe pallatit historik, që përmban disa nga koleksionet më të çmuara të muzeut.
Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez, gjatë një deklarate për shtyp mbi grabitjen, pranoi se ekziston një “cenueshmëri e madhe në muzetë francezë”.
“Po bëjmë gjithçka të mundur për të gjetur sa më shpejt përgjegjësit dhe jam optimist”, tha ai. “Hetimet do të vijojnë përmes analizimit së videove dhe përpjekjeve për të ngushtuar rrjetin e autorëve”.
