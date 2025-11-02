Nga Stefano Montefiori, Corriere della Sera
Katër persona janë në burg për grabitjen e 20 tetorit. Hetimet zbulojnë se problemet e sigurisë së muzeut janë të vjetra. Fjalëkalimi për të hyrë në serverin e mbikëqyrjes me video të Luvrit? “Luvri”.
Pas përgjigjes së saj fillestare mbrojtëse – “sistemet e alarmit funksionuan” – Ministrja e Kulturës Rachida Dati ka ndryshuar mendim dhe tani pranon se “ka pasur mangësi sigurie” në Luvër, duke premtuar të hedhë dritën e nevojshme mbi “boshllëqet dhe përgjegjësitë” që çuan në grabitjen e shekullit në Luvër. Ministrja Dati, e cila synon gjithashtu të bëhet kryebashkiake e Parisit në zgjedhjet komunale të marsit me mbështetjen e së djathtës, u paraqit para Senatit më 28 tetor. Ndërsa hetimi administrativ është duke vazhduar, gazeta Libération ka shqyrtuar dokumente të vjetra që lidhen me tenderët dhe inspektimet, duke arritur në përfundimin se problemet e sigurisë së muzeut janë të vjetra, duke përfshirë ato që ndikojnë në shtyllën kurrizore të IT-së së sistemit.
Libération citon në veçanti një ndërhyrje nga Agjencia Kombëtare për Sigurinë e Sistemeve të Informacionit, e kryer në dhjetor 2014 me kërkesë të vetë Luvrit. Tre ekspertë të sigurisë kibernetike inspektuan rrjetin e IT-së me të cilin janë të lidhura pajisjet më kritike të sigurisë së muzeut, përkatësisht kamerat e mbikëqyrjes, alarmet dhe kontrollin e aksesit. “Kushdo që arriti të merrte kontrollin e rrjetit të IT-së të muzeut mund të lehtësonte vjedhjen e veprave të artit”, shkruan ekspertët në raport.
Dhe cili ishte fjalëkalimi për të hyrë në serverin e mbikëqyrjes me video të Luvrit? “LOUVRE”, sipas dokumenteve të konsultuara nga Libération. Dhe fjalëkalimi për të hyrë në një program softuerik të zhvilluar nga Thalès? “THALES”. Kjo ndodhi në të vërtetë në dhjetor 2014, dhe shpresohet që ndërkohë, veçanërisht pas gjetjeve të raportit, fjalëkalimet të jenë ndryshuar. Por qëndrimi i përgjithshëm i dobët ndaj sigurisë duket i pandryshuar, gjë që lejoi vjedhjen spektakolare të 19 tetorit, një të diel në mes të ditës, pak pasi muzeu u hap. Vjedhja, e kryer duke përdorur një kamion me pirun ngritës, u parkua në heshtje në drejtimin e gabuar dhe e mbështetur në katin e parë të muzeut, në fasadën me pamje nga Sena, në sy të kalimtarëve dhe shoferëve.
Krahas hetimit administrativ për shkeljet e sigurisë, ka edhe një hetim gjyqësor për të gjetur fajtorët dhe bizhuteritë. Pas një jave fillestare pa rezultate, pati dy valë arrestimesh, e para të shtunën, më 25 tetor dhe e dyta të mërkurën, më 29 tetor.
Në total, tre nga katër anëtarët e dyshuar të bandës që në fakt kryen grabitjen janë nën arrest. Ata mund të kenë qenë dy banditët që hynë në galerinë Apollo, duke prerë dritaret me dy makina bluarëse dhe duke dalë disa minuta më vonë me bizhuteri me vlerë 88 milionë euro; dhe një nga dy bashkëpunëtorët që mbetën jashtë. Katër hajdutët më pas ikën me dy skuterë Yamaha T Max, por lanë pas një sërë sendesh në vendin e krimit – helmeta, grepa, një jelek pune të verdhë dhe një dorezë – plot me gjurmë ADN-je që çuan në kapjen e tre prej tyre.
Një person i katërt, një grua 38-vjeçare që është partnerja e anëtarit të tretë të dyshuar të bandës, është gjithashtu në paraburgim. ADN-ja e saj u gjet gjithashtu në vendin e krimit, por konsiderohet më e mundshme që të ketë qenë “ADN transferimi”, rezultat i kontaminimit indirekt dhe i sjellë atje pa dashje nga burri. Shkurt, gruaja nuk mori pjesë drejtpërdrejt në krim. Partneri i saj, sipas prokurores së Parisit Laure Beccuau, “ka një precedent penal prej njëmbëdhjetë dënimesh, përfshirë rreth dhjetë për vjedhje, vjedhje të rënduar, kundërvajtje rrugore dhe akte dhune”. Ai është një kriminel i zakonshëm, “por jo anëtar i rrjetit të krimit të organizuar”, si banditët e tjerë.
Lidhur me xhevahiret, të cilat ende nuk mund të gjurmohen, “po shqyrtojmë të gjitha mundësitë e tregut paralel që mund të lejojë shitjen e këtyre xhevahireve, gjë që shpresoj se nuk do të ndodhë së shpejti”, shtoi prokurori Beccuau. “Ekzistojnë disa hipoteza në lidhje me asetet, duke përfshirë edhe faktin se ato janë shitur tashmë jashtë vendit. Por unë mbetem i bindur se ato do të rikuperohen”, deklaroi Ministri i Brendshëm Laurent Nuñez.
