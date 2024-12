Një bandë prej katër personash, të hënën e kaluar kreu një grabitje 300 mijë euro në argjendarinë “Gold & Florence” në qendër të Firences.

Por policët e komisariatit të Via Zarës i kanë dhënë tashmë një emër një anëtari të kësaj bande, me siguri edhe organizatori i saj, teksa po heton për 3 bashkëpunëtorët, ende të panjohur.

Hetimet po i drejton Roberto Di Benedetto, i cili tha se hetimet po ecin me shpejtësi. Ngjarja u zbulua fal videoregjistrimeve nga argjendaria dhe zona e vendngjarjes. Tre persona, me fytyrë pjesërisht të deformuar (për shkak të kamuflimit), janë futur në biznes.

Ndërsa njëri prej tyre do të kishte dalë përtej banakut dhe do t’i kishte bllokuar krahët punonjësit të dyqanit – i cili për fat të mirë nuk pësoi asnjë lëndim – dy të tjerët do të kishin bastisur ekranet dhe dritaret, duke hequr bizhuteritë dhe sendet e shumta me një vlerë tregtare të vlerësuar aktualisht rreth 300 mijë euro. Më pas grabitësit u larguan me shpejtësi.

Por gjatë investigimit, hetuesit zbuluan edhe një person të katërt, që qëndronte ne distancë nga dyqani dhe që mori çantat me mallin e vjedhur, duke ndjekur një tjetër itinerar, për të humbur gjurmët.

Sipas hipotezës hetimore, në fakt, ky i fundit do t’i kishte ndjekur nga distanca të gjitha fazat e episodit, duke vepruar si “vëzhgues” dhe duke përdorur mjete të ndryshme transporti, si biçikleta elektrike me qira.

Prokurori Antonino Nastasi, lëshoi ​​një vendim kontrolli ndaj të dyshuarit dhe duke marrë përsipër rrezikun e arratisjes, arrestimin e tij. Pas kontrolleve të kryera, iu gjetën mbi 40 mijë euro, të cilat sipas hetuesve mund të jenë ekuivalenti i një pjese të mallit të vjedhur, informon media italiane.

I dyshuari është shqiptar dhe po këtë kombësi besohet se kanë edhe 3 ‘skifterët’ e tjerë. Gjykata e la në burg të dyshuarin e arrestuar, teksa ekspertët kanë zbuluar edhe disa gjurmë të dobishme, që mund të çojnë te tre të tjerët.