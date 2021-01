Një shqiptar 23-vjeçar është arrestuar në Motril pasi ishte në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia austriake.

Gjykata e Eisenstadt e kishte dënuar shqiptarin për grabitje banesash me forcë. Ai ishte duke drejtuar një automjet me qera bashkë me një tjetër kur i ndalua, teksa iu gjet edhe një pistoletë.