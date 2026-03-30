Prokuroria në Spanjë ka kërkuar 55 vite burg për bandën e shqiptarëve që e nisi aktivitetin në Palma de Gandia dhe përshkoi gjysmën e vendit duke grabitur bankomate me kamionë-vinç.
Sipas mediave të huaja, janë tetë persona, shumica me origjinë shqiptare, të cilët arritën të marrin 91.735 euro nga një bankomat në Palma de Gandia, të cilin e shkulën me një kamion vinç.
Një bankomat tjetër e humbën në një rrugë fshati gjatë arratisjes me nxitim. Shuma e grabitur nga bankomatet e shkatërruara arrin në mbi 300.000 euro, ndërsa dëmet e shkaktuara bankave janë pothuajse në të njëjtin nivel.
Ngjarja u raportua për herë të parë më 26 prill 2024, pak orë pas grabitjes, ndërsa në dhjetor të po atij viti u arrestuan autorët.
Banda e nisi aktivitetin në Palma de Gandia dhe më pas u shtri në disa zona të Murcias, Alicante-s, Almerías, Tarragonës dhe Barcelonës. Grabitja e fundit çoi në arrestimet nga Garda Civile.
Tani kjo bandë përballet me 55 vite burg, e akuzuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale që ka grabitur 341.000 euro dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme duke shkulur bankomatet nga bankat e sulmuara.
