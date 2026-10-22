Një hetim i gjerë në Filadelfia ka zbuluar materiale tronditëse në një banesë të njohur si “Shtëpia e Tmerreve”, ku jetonte Raymond “R.C.” Horsch, një producent filmash pornografikë me përmbajtje të dhunshme, i cili dyshohet se mund të ketë lidhje me zhdukjen e disa grave.
Policia e Filadelfias, në bashkëpunim me FBI-në, po heton prej muajsh pronën në zonën Olney, në bllokun 400 të West Chew Avenue. Horsch, i cili ndërroi jetë në maj të vitit 2025, në moshën 82-vjeçare, jetonte aty së bashku me djalin e tij, Eugene.
Gjatë kontrolleve, hetuesit kanë sekuestruar qindra mijëra fotografi, dhjetëra mijëra video dhe mijëra faqe me shkrime, dorëshkrime e vizatime. Sipas autoriteteve, disa prej materialeve janë me përmbajtje veçanërisht të rëndë dhe po shqyrtohen si pjesë e hetimit për zhdukjen e disa grave.
Gjatë gërmimeve në oborrin e banesës, hetuesit gjetën javën e kaluar një grup eshtrash. Analizat e mëvonshme treguan se ato i përkisnin kafshëve dhe jo njerëzve.
Megjithatë, hetimet vijojnë. Policia ka përdorur luminol, një substancë kimike që ndihmon në zbulimin e gjurmëve të mundshme të gjakut, ndërsa në disa zona janë evidentuar shenja të ADN-së njerëzore, të cilat kërkojnë analiza të mëtejshme.
Hetuesit kanë larguar gjithashtu disa fuçi që përmbanin mbetje të dendura vajore dhe po shqyrtojnë mundësinë e përdorimit të kimikateve për asgjësimin e trupave. Në pronë janë gjetur edhe pesë urna, të cilat autoritetet dyshojnë se mund të përmbajnë mbetje të djegura të grave të zhdukura.
Sipas raportimeve të mediave lokale, deri të hënën ishte gërmuar rreth gjysma e oborrit të pasmë, ndërsa pas përfundimit të kësaj faze pritet të nisë kontrolli i oborrit të përparmë.
Ndër materialet më shqetësuese të sekuestruara është një video, për të cilën hetuesit dyshojnë se dokumenton vrasjen e një gruaje të zhdukur që prej vitit 2018.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, pamjet tregojnë një grua që konsumon drogë, përpara se Horsch t’i japë para dhe ta prangosë në një shtrat. Më pas, ai dyshohet se i shtrëngon një lidhëse plastike rreth qafës, derisa ajo humbet ndjenjat.
Gruaja është identifikuar nga një familjar si Nicole Fusaro, e cila ishte 27 vjeçe kur u zhduk në vitin 2018. Megjithatë, rrethanat e plota të ngjarjes dhe përfundimet përfundimtare të hetimit nuk janë bërë publike.
Në korrik, policia njoftoi gjithashtu se kishte gjetur fotografi që dukeshin se paraqisnin dy gra të vdekura brenda banesës.
Njëra prej tyre ishte Maribel Fresses, 27 vjeçe, e raportuar e zhdukur në shkurt të vitit 2018. Gruaja tjetër ishte Gabrielle Amarando, e cila ishte 22 vjeçe kur u zhduk në shtator të vitit 2012.
Të dhënat e fotografive sugjerojnë se ato janë realizuar në vitin 2017. Policia dyshon se të dyja gratë kanë vdekur, por trupat e tyre nuk janë gjetur. Për këtë arsye, ekspertët mjekoligjorë nuk kanë mundur të përcaktojnë kohën, vendin apo shkakun e vdekjes.
Deri më tani, askush nuk është akuzuar për zhdukjen apo vdekjen e dy grave. Hetimi mori përmasa më të mëdha në qershor, pas arrestimit të Eugene Horsch, 44 vjeç.
Sipas autoriteteve, ai u gjet me armë zjarri, drogë dhe distinktivë të falsifikuar të autoriteteve ligjzbatuese. Gjatë udhëtimit me të ndodhej edhe një grua që kishte me vete dokumentin e identifikimit dhe kartën bankare të Blair Tonzelli, një grua e zhdukur.
Sipas raportimeve, kjo grua më pas u tregoi policëve për banesën në Filadelfia dhe shprehu frikën për bodrumin e saj.
“Gjëra të këqija u kanë ndodhur njerëzve të tjerë në atë bodrum”, citohet të ketë thënë ajo.
Eugene Horsch ndodhet në paraburgim federal për akuza që lidhen me armëmbajtjen e paligjshme dhe posedimin e drogës. Ai nuk është akuzuar për dëmtimin e grave të zhdukura dhe autoritetet nuk kanë bërë të ditur nëse ka pasur rol në aktivitetin pornografik të të atit.
Avokati i tij deklaroi në qershor se ai synon të deklarohet i pafajshëm. Një tjetër rast që po shqyrtohet nga hetuesit është ai i Blair Tonzelli, e cila u zhduk në vitin 2022 dhe u raportua e zhdukur në shkurt të vitit 2023.
Vëmendja ndaj rastit të saj u shtua pasi një fotografi shqetësuese, që pretendohet se e paraqet atë, vijoi të shfaqej në faqen erotike të Horsch edhe disa muaj pas raportimit të zhdukjes.
Sipas të dhënave të arkivuara të shqyrtuara nga gazeta The Philadelphia Inquirer, fotografia ishte ende e publikuar në shtator të vitit 2023. Ajo paraqiste një grua 35-vjeçare të zhveshur, me shenja që dukeshin si mavijosje në sy dhe gjak në buzën e poshtme.
Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu zhdukjen e Amy McHale, ish-bashkëshortes së Horsch dhe dikur bashkëpunëtore e tij në fotografi dhe filma. Ajo është parë për herë të fundit në pronën në zonën Olney në vitin 2016, ndërsa familjarët e saj thonë se kjo ishte vendndodhja e fundit ku dihej se ndodhej.
Një arkiv i errët dhe shumë pyetje pa përgjigje
Horsch ishte i njohur në qarqet e artit erotik dhe pornografisë për fotografitë, filmat, romanet dhe më shumë se një duzinë librash fotografikë. Një hetim i gjerë i The Philadelphia Inquirer zbuloi se puna e tij varionte nga portretet erotike deri te imazhe me përmbajtje të rëndë dhe tema të dhunshme.
Në një prej librave të tij, ai kishte përshkruar mbytjen e një gruaje dhe përdorimin e kimikateve për asgjësimin e trupit. Ai kishte shkruar gjithashtu për një vrasës serial që vriste persona të përballur me varësinë nga droga, çka ka ngritur pikëpyetje për mënyrën se si duhen interpretuar shkrimet dhe materialet artistike të gjetura në banesë.
Disa gra që kishin jetuar ose kishin kaluar nëpër këtë pronë kanë vdekur më vonë nga mbidoza, përfshirë Krista Killen, shoqen e tij të kahershme, e cila u shfaq në disa prej produksioneve të tij dhe ndërroi jetë në vitin 2025.
Pavarësisht zbulimeve, hetimi mbetet i hapur. Autoritetet duhet të përcaktojnë nëse materialet e sekuestruara lidhen drejtpërdrejt me zhdukjet, çfarë ka ndodhur me gratë e humbura dhe nëse ka persona të tjerë të përfshirë.
Deri më tani, dyshimet mbeten në fazën e hetimit dhe nuk ka akuza penale të ngritura ndaj ndonjë personi për zhdukjet apo vdekjet e dyshuara të grave.
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