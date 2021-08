Reperi Rigels Rajku i njohur si Noizy i ka bërë thirrje Bashkisë Korçë që të anulojë koncerti për Festën e Birrës ku është planifikuar të këndojë këngëtari serb, Goran Bregoviç.

Me Anë të një reagimi në rrjetet sociale, Noizy shkruan se nëse koncerti nuk anulohet, ai do të nxisë fansat e tij që ta sulmojnë me shishe birre në kokë.

“Bashkia e Korçës, ç’ne ai këngëtar për festën e birrës? Kush e njeh atë në Korçë? Cancel. “Cancel ate” ose unë do nxis fansat, ashtu siç nxiti ai në luftën e Kosovës. Shishe birra kokës çuna, e dini vetë ju, shishet plot, jo bosh,”- shkruan Noizy.

