Google ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale, Gemini 4 Carbon, për të cilin pretendon se sjell përmirësime të ndjeshme në programim, kryerjen e detyrave autonome dhe identifikimin e dobësive të sigurisë kibernetike.
Modeli i ri vjen vetëm dy javë pas lançimit të Gemini 4 Argon. Sipas kompanisë, Carbon është modeli i saj më i avancuar deri më tani për sigurinë kibernetike dhe kryerjen e detyrave komplekse që kërkojnë aftësi të zgjeruara arsyetimi.
Në një postim në blog, Google ia atribuoi ritmin e shpejtë të zhvillimit bashkëpunimit mes studiuesve dhe modeleve të inteligjencës artificiale, të cilët po punojnë së bashku për të përshpejtuar përmirësimin e teknologjisë.
Kompania pretendon se Gemini 4 Carbon renditet në vendin e parë në versionin 5.0 të Indeksit të Inteligjencës së Analizës Artificiale, me 59 pikë. Gjithashtu, sipas Google, modeli ka shënuar përmirësime në zhvillimin e faqeve të internetit, detyrat shkencore dhe përpunimin e njëkohshëm të tekstit dhe përmbajtjeve të tjera, duke u ngjitur me 89 pikë në renditjen WebDev Arena.
Në testet e sigurisë kibernetike, Google raporton se modeli ka arritur rezultate prej 88.2% në SEC-bench Pro për identifikimin e dobësive, 54.8% në ExploitGym për shfrytëzimin e tyre dhe 71% në CWE-bench për korrigjimin e gabimeve.
Kompania thekson gjithashtu se testet e saj të brendshme kanë treguar përmirësime në gjenerimin e kodit të sigurt dhe ulje të gabimeve të përshtatjes dhe informacionit të fabrikuar gjatë detyrave të programimit.
Megjithatë, rezultatet e publikuara janë pretendime të Google dhe nuk përbëjnë, në vetvete, një vlerësim të pavarur të performancës së modelit.
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Burimi: Botë
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