Në përfundim të mandatit të tij trevjeçar si Ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato është nderuar nga kryeministri Edi Rama me “Yllin e Madh të Mirënjohjes Publike”.
Në një reagim në rrjetet sociale, Gonzato shprehu mirënjohjen për Shqipërinë dhe qytetarët shqiptarë, duke theksuar se angazhimi i tij gjatë këtyre viteve është udhëhequr nga vlerat evropiane.
“Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë shumë më tepër për mua sesa një treg apo një ekonomi. Bëhet fjalë për njerëzit dhe vlerat që ndajmë: lirinë, barazinë, respektin për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit.
Këto vlera më kanë udhëhequr gjatë tre viteve të mia në Shqipëri. Jam mirënjohës për të gjithë shqiptarët e jashtëzakonshëm që takova gjatë rrugës.
Jam mirënjohës që kam qenë pranë tyre, ndërsa Shqipëria po i afrohet qëllimit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Ne kemi qenë kërkues por të drejtë, kemi bërë thirrje që të gjithë të jenë pjesë e këtij udhëtimi, një udhëtim drejt një shoqërie ku të gjithë mund të luajnë rolin e tyre, ku institucionet mbrojnë të drejtat e qytetarëve individualë, ku brezi i ri ka një fjalë në formësimin e së ardhmes së këtij vendi të bukur.
Faleminderit@ediramaalqë më nderuat në emër të Shqipërisë me Yllin e Madh të Medaljes së Mirënjohjes. Ky vend do të mbetet në zemrën time për pjesën tjetër të jetës sime. Shihemi në BE”, ka shkruar Gonzato.
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