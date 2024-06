Ambasadori i BE-së në Shqipëri Silvio Gonzato në fjalën e tij në konferencën rajonale “Balkonomics” deklaroi se Bashkimi Evropian po jep grante dhe hua të favorshme për vendet e rajonit.

Ai theksoi se plani i BE-së iu përgjigjet kërkesave të Ballkanit Perëndimor, por shtoi se ky plan është i kushtëzuar. Gonzato bëri me dije së në momentin që secili prej hapave përmbushet, një pjesë e parave do të lëvrohet në favor të Shqipërisë.

“Hendeku mes rajonit dhe BE-së nuk do të tejkalohet. Na duhet ndërhyrje më masive. Na duhet të nxisim konvergjencën.

Mënyrë për t’iu përgjigjur një tjetër çështje. Të gjithë e dini se procesi i anëtarësimit në BE është i gjatë dhe teknik. Por ndërkohë kërkon shumë punë për të arritur standardet me qëllim bërjen pjesë e BE-së. Por ndonjëherë kjo mund të jetë dekurajuese.

Duhen kryer një sërë reformash, duhen vendosur një sërë standardesh.

Stimuli ekonomik; futja masive e ndihmave. 2 mld grante dhe 4 milionë hua mjaft të favorshme që përbën paketë të favorshme edhe për Shqipërinë. Por kjo është e kushtëzuar.

Ky plan është publik është i disponueshëm për konsultim publik dhe ka hapa konkretë. Në momentin që secili prej hapave përmbushet, një pjesë e parave lëvrohet në favor të Shqipërisë”, deklaroi Gonzato në konferencën teksa diskutohej mbi rritjen ekonomike dhe anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

Duke u ndalur në integrimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor me BE-në, Gonzato u shpreh se Shqipëria ka bërë kërkesë për t’u bërë pjesë e zonës së përbashkët të pagesave në Evropë, dhe kjo sipas tij, do i sjellë përfitime të jashtëzakonshme.

“Elementi i katërt; sa më shumë ecni përpara drejt BE-së aq më shumë vende do integrohen me njëri-tjetrin.

Shqipëria në vetvete është treg i izoluar dhe mjaftueshëm me interes për investitorët. Por nëse je pjesë e një tregu rajonal

Mënyra si rrisim integrimin ekonomik të këtyre vendeve me BE: zona e përbashkët e pagesave në Evropë. Shqipëria ka paraqitur kërkesën për t’u bërë pjesë dhe kjo sjell përfitime të jashtëzakonshme; kositë e gjelbra të funksionojnë edhe mes Shqipërisë dhe 5 vende të tjera të BP.

Shtylla e katërt është saktësisht shtyllë ku u thuhet vende të rajonit që të hapin tregjet e tyre për vendet e rajonit.

Nëse doni korsi të gjelbra me BE, duhet të keni korsi të gjelbra mes rajonit. Plani i përgjigjet një nevoje politike”, theksoi Gonzato ndërsa dha dhe një mesazh të qartë për vendet e rajonit se “nëse këto vende duan të bashkohen me BE, duhet të kalojnë ndasitë e së shkuarës”.

/a.r