Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja ka deklaruar në emisionin “Trialog” të Alba Alishanit në RTSH1 se sa i përket protestës njerëzit duhet të informohen kush iu flet, kujdes nga kush po e merr sheshin.
Sipas tij, detyra e qeverisë është që “t’u themi qytetarëve: kujdes se kush po ju udhëheq, kujdes se kush po ju merr sheshit, kujdes se kush po ju çon ku”.
“Detyra jonë është që qytetarët të jenë të mirëinformuar se me kë po flasin dhe drejt çfarë rruge po u mbledhin për t’u nisur.
Por detyra jonë është t’u themi qytetarëve: kujdes se kush po ju udhëheq, kujdes se kush po ju merr sheshit, kujdes se kush po ju çon ku”, u shpreh Gonxhja.
Ai theksoi se aktualisht duhet pasur parasysh ekonomia
“Gropa e skemës së pensioneve ka qenë mbi 600 milionë euro. Punuam, punuam, punuam. Unë natyrisht kam qenë një ndër ministrat e radhës që kam punuar për ta ulur këtë gropë në 180 milionë euro.
Kjo gropë erdhi nga një reformë e gabuar pensionesh, e cila në vitet para 2014 e groposi skemën e pensioneve. Ne sot e kësaj dite, dhe për nja 10-15 vjet të tjera, do të paguajmë.
Natyrisht, sepse skema… Njerëzit duhet ta dinë. E vërteta është shumë e lodhshme nganjëherë. Tani unë po ju them: kush nga ne nuk e di këtë gjë? Nuk bëhet dot që ti të shkosh papritur dhe ta injektosh skemën e pensioneve me gjithë buxhetin e shtetit. Sepse duhet të investosh, sepse pagat… Kjo nuk pritet. Dhe do të donin t’u jepnim nga 1.000 e nga 2.000 lekë. Po kjo gjë nuk bëhet në rast se nuk rritet ekonomia. E kanë provuar shtete të ndryshme, kanë marrë kredi miliarda eurosh dhe kanë vënë, kanë rrezikuar ekonomitë e tyre dhe nuk është kaq kollaj. Po nuk funksionon ekonomia, nuk rriten pensionet”, deklaroi më tej Gonxhja.
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