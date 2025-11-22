Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka nderuar mbrëmjen e djeshme maestro Peter Michael Garst , një artist dhe humanist të veçantë lidhur me Shqipërinë.
Në një postim në rrjete sociale, ministri vlerësoi lidhjen e veçantë të tij me Shqipërinë, duke përmendur kontributin e tij për shkollat rurale në kohët e tranzicionit, për furnizimin me ujë të pijshëm dhe për ndihmën gjatë eksodit të Kosovës.
Ministri vlerësoi se këto vepra të mëdha u realizuan falë përkushtimit të Garstit, mbështetjes së fondacionit dhe kontributit të donatorëve, por mbi të gjitha falë mbështetjes së bashkëshortes së tij, Martha, e cila ka qenë pjesë kyçe e këtij misioni humanitar.
“Me një lidhje të veçantë me vendin tonë, për 16 vjet ai ka mbështetur shkollat rurale në kohët më sfiduese të tranzicionit, duke u bërë për shumë komunitete një dorë e sigurt shprese dhe zhvillimi. Kontributi i tij humanitar ka prekur mijëra jetë. Ai ka ngritur shkolla në zonat më të izoluara, duke u dhënë fëmijëve mundësinë të arsimohen pranë shtëpisë dhe ka sjellë infrastrukturën për ujin e pijshëm atje ku kjo nevojë bazë mungonte prej brezash. Në ditët e vështira të eksodit kosovar, ai ngriti çadra humanitare për familjet që gjetën strehë në Shqipëri”, shkruan Gonxhja.
Koncerti simfonik i mbrëmjes së djeshme në TKOB shënoi një kurorëzim të rrugëtimit të tij artistik, një përshëndetje të ndjerë për Tiranën dhe Shqipërinë që ai e ka dashur dhe mbështetur për dekada.
Postimi i plotë i ministrit Gonxhja:
Danke – Faleminderit Peter Michael Garst! Në hapje të koncertit simfonik, ndamë një histori të jashtëzakonshme, një biografi humanizmi, arti e miqësie të sinqertë, që prej dekadash e ka lidhur Zvicrën me Shqipërinë. Është historia e Maestro Peter Michael Garst dhe e Fondacionit “Zvicra Ndihmon Shqipërinë”.
Këto vepra të mëdha u bënë realitet falë humanizmit të tij, falë përkushtimit të palodhur të fondacionit, falë miqve e donatorëve që besuan. Por mbi të gjitha, falë mbështetjes së një familjeje të jashtëzakonshme, veçanërisht bashkëshortes së tij, Martha, e cila ka qenë gjithmonë pjesë e këtij misioni njerëzor.
Maestro Garst ka lënë një gjurmë po aq të thellë edhe në botën e muzikës. I formuar nga mjeshtër si Rafael Kubelik dhe Igor Markevich, karriera e tij është shtrirë në skena të Zvicrës, Gjermanisë, Austrisë, Italisë e Spanjës, me një repertor që përfshin nga klasikët e deri te Verdi, Mahler e Schönberg.
Dhe me këtë koncert, ai kurorëzon rrugëtimin e tij të gjatë artistik, duke përshëndetur Tiranën dhe Shqipërinë që e do kaq shumë e duke korrur një falënderim të thellë për gjithë atë që ai ka dhënë mes artit e solidaritetit.
Le të mbetet kjo mbrëmje një kujtim i paharruar, një mirënjohje e përbashkët dhe një urim i sinqertë për udhëtimin e nderimin që vazhdon përtej skenës.
