Të tjera detaje mësohen nga ngjarja e rëndë që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Salari të Tepelenës, ku biznesmeni italian Edoardo Sarchi u gjet pa shenja jete.
Në një lidhje të drejtpërdrejtë për Klan News, gazetarja Dorina Muhaj raporton se policia ka disa pista hetimi, pasi ngjarja për momentin është enigmë.
Policia ka disa pista hetimi dhe ka shpallur në kërkim dhe shoqëruar disa persona që kanë qenë të pranishëm në vendin e ngjarjes.
“Kjo ngjarje ka disa pista hetimi, çka e bën të pamundur ndoshta që policia mos të dalë me një komunikatë zyrtare për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarjeje enigmë për 44-vjeçarin italian, i cili humbi jetën si pasojë e gjakderdhjes.
Deri në këto momente që flasim nuk kemi një komunikim zyrtar nga ana e policisë për të sqaruar të gjitha rrethanat. Por ajo që dimë është se policia ka shpallur personat që kanë qenë aty në momentin kur kjo ngjarje ka ndodhur, midis tyre i ati i G.B., personi që ka dhënë dëshminë. Nga ana tjetër, policia është në kërkim të djalit të tij, i cili ka qenë në vendin e ngjarjes, por më pas është larguar,” tha Muhaj, duke iu referuar burimeve policore.
Situatën e dyshimtë e bën fakti që gomat e makinës janë gjetur të çara në vendin e ngjarjes, por asnjë gëzhojë plumbi nuk është gjetur. Një pistë është ajo e një sherri midis palëve që mund të ketë çuar në plagosjen dhe vdekjen e viktimës, pista tjetër është ajo e një vrasjeje nga pakujdesia.
“Ajo çka bën që të dyshojnë hetuesit është se në gjithë perimetrin e rrethuar nuk ka patur gëzhoja armësh, por ndoshta shpimi i gomave mund të ketë qenë një alibi për të shmangur arsyen e situatës. Mund të ketë qenë një sherr kur ata janë përplasur me njëri-tjetrin dhe kanë qëlluar 44-vjeçarin, i cili plaga që ka marrë në këmbë në arterien kryesore ka bërë që të humbasë jetën si pasojë e gjakderdhjes. Pistë tjetër që mund të jetë një vrasje nga pakujdesia, ai mund të ketë shkrepur armën, por burime të tjera thonë që i ati i G.B. ka arritur të japë një deklaratë dhe të thotë se dikush i ka sulmuar, çka ka bërë që 44-vjeçari të marrë një plumb. Por kjo bie në kundërshtim me skenën në vendin e ngjarjes, ku nuk janë gjetur gëzhoja dhe vetëm goma të çara. Kanë qenë dy automjete në vendin e ngjarjes, njëra që i përkiste 44-vjeçarit italian dhe tjetra familjes B.,” vazhdon gazetarja.
Edoardo Sarchi, 44 vjeç, banues në Tiranë, u gjet rreth orës 00:30 këtë të shtunë në vendin e quajtur “Dilan”, pranë fshatit Salari të Tepelenës. Viktima jetonte prej 20 vitesh në Shqipëri, ndërsa zotëronte dhe një biznes në kryeqytet, konkretisht një fabrikë tullash. Viktima kishte lidhje miqësore me familjen e të dyshuarve dhe shpesh shkonte për gjueti me ta. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
