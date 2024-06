Futbollisti me origjinë shqiptare, Xherdan Shaqiri realizoi një supergol në minutën e 26-të në duelin ndaj Skocisë, duke sjellë baraspeshën për Zvicrën.

Ky realizim ishte tepër special për 32-vjeçarin që futet në histori duke u bërë lojtari i vetëm Europian që ka shënuar në secilin nga 6 turnetë e fundit të mëdhenj ndërkombëtare.

Xherdan Shaqiri is the only European to score at each of the last six major international tournaments:

◉ 2014 World Cup

◉ 2016 EUROs

◉ 2018 World Cup

◉ 2020 EUROs

◉ 2022 World Cup

◉ 2024 EUROs

A trademark strike from the Power Cube™️

