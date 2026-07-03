Shënimet e shumta të lojtarëve të njohur dhe fitoret e skuadrave të mëdha në fazën e grupeve të Kupës së Botës kanë sjellë humbje të konsiderueshme për kompanitë e basteve, të cilat shpresonin të fitonin nga rritja e basteve gjatë turneut.
Sipas vlerësimeve të Bank of America, platforma amerikane DraftKings mund të ketë humbur deri në 50 milionë dollarë vetëm gjatë fazës së grupeve. Këto humbje vijnë pavarësisht investimeve të mëdha në baste të reja gjatë ndeshjeve dhe fushata promovuese për të tërhequr klientë të rinj.
Analistët thonë se baste të kombinuara me disa parashikime (parlays), ku fitimi varet nga disa rezultate njëherësh, rezultuan veçanërisht të kushtueshme kur yje si Lionel Messi, Erling Haaland dhe Kylian Mbappé shënuan nga dy gola në një ndeshje.
Kompanitë e basteve zakonisht fitojnë kur rezultatet surprizë janë të pakta, por këtë herë performanca e fortë e lojtarëve të mëdhenj dhe e skuadrave të favorizuara u ka sjellë humbje.
Analistët theksojnë gjithashtu se performanca e mirë e ekipeve nga tregje të mëdha bastesh, si SHBA-të dhe Anglia, ka rritur më tej fitimet e lojtarëve dhe humbjet e kompanive.
Megjithatë, kompanitë e shohin turneun edhe si mundësi për të rritur njohjen e markës dhe për të fituar klientë afatgjatë.
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