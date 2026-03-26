Festa kuqezi ka shpërthyer në Varshavë, pasi Arbër Hoxha tundi rrjetën e kundërshtarëve duke i shënuar Polonisë.
Goli ka sjellë ovacione te mbi 3 mijë tifozë kuqezinj, që po e ndjekin në stadium përballjen historike.
Në rast të një suksesi, kombëtarja shqiptare do të kalonte në finale të Play Off-it, aty ku do të luante me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi.
45’- Në stadium dëgjohen tifozët shqiptarë, teksa këndojnë: “O sa mirë me qenë shqiptar.”
42’- GOOOOOOOOL SHQIPËRIA 0-1! Shënon Arbër Hoxha. Përfiton nga një gafë në prapavijë dhe shënon, duke i dhënë avantazhin kuqezinjve.
40’– Mitaj provon për Bajramin me një top të gjatë, por e mbyll Kedziora me kokë.
36’- Laçi provon me një gjuajtje të fortë me të majtën, por shkon mbi portë.
35’- Ndëshkohet me karton të verdhë Mitaj. Ndali në mënyrë të parregullt Rozgan, pas një topi të humbur nga Shehu.
34’- Rozga provon me një gjuajtje të fortë, Strakosha e shoqëron me sy jashtë.
32’- Presion i Qazim Laçit! Polakët humbasin topin, por fitojnë rivënie anësore.
27’- Laçi rrëmben një top në afërsi të zonës, tenton me një gjuajtje të fortë, e cila devijohet dhe shkon në duart e portierit.
16’- Rrëzohet keq Arlind Ajeti. Nuk vazhdon dot lojën dhe kërkon zëvendësimin. Ismajli futet në fushë.
15’- Çfarë rasti për Shqipërinë. Topi mbetet në zonën polake, por nuk shfrytëzohet dhe shkon në këndore.
14’- Mundësi e mirë për Shqipërinë, që nuk shfrytëzohet. Bajrami pason për Hoxhën në afërsi të zonës, por ky i fundit ngatërrohet.
10’- Ndizet sfida! Ajeti kërkon karton për goditje nga Lewandowski. Arbitri Taylor akordon vetëm faull.
8’- Tjetër mundësi e mirë për Poloninë. Bednarek provon me kokë, por Hysaj largon mbi vijën fatale.
5’- Pranë golit Polonia. Lewandowski i afrohet avantazhit, por gjuajtja e sulmuesit devijohet në këndore.
2’- Rrezik i polakëve nga e djathta. Juljan Shehu largon rrezikun.
0′- Starton sfida! Luhet për ëndrrën Botëror.
