Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, ka dalë në një konferencë për mediat këtë të martë, më 19 maj, ku ka bërë me dije tri prioritetet strategjike të dikasterit që ai drejton.
“Kemi vendosur sëbashku me ekipin drejtues të ministrisë 3 prioritete strategjike. I pari është fuqizimi i garancive procedurave dhe të drejtave të njeriut në procesin e drejtësisë, i dyti eficenca e sistemit gjyqësor që duhet të rritet në mënyrë domethënëse, por edhe aksesi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë.”, tha ministri Gogu gjatë komunikimit të parë me mediat, nga ky pozicion i ri.
Ai shtoi se këto 3 prioritete janë vendosur për shkak se ato lidhen drejtpërsëdrejti me procesin e reformimit të drejtësisë, por edhe me anëtarësimin në BE, që është objektivi strategjik i vendit.
“Pa to nuk mund të futemi në BE”, shtoi ai.
Ministri Gogu theksoi se qytetarët nuk mund të kenë besim tek sistemi “nëse nuk e aksesojnë atë apo nëse sistemi nuk u përgjigjet në kohë”.
Duke u ndalur pikërisht te procesi i integrimit europian dhe sistemi i drejtësisë, ministri Gogu theksoi se rreth 70 institucione janë koordinuar, 190 ekspertë, janë bërë 90 orë raportime në KE dhe janë dërguar mbi 8 mijë faqe në komision.
“Raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, IBAR, ishte një proces teknik dhe është një proces që tashmë ka kaluar nga grupi i punës, në atë të ambasadorëve. Tregon që procesi po lëviz, dhe ka çdo mbështetje nga ana jonë”, u shpreh ministri duke shtuar se në atë raport është vlerësuar cilësia e këtyre reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare.
