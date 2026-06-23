Senati miratoi të martën një rezolutë për largimin e forcave ushtarake nga konflikti me Iranin, një qortim i rëndësishëm për Donald Trump dhe një mesazh i fortë se lufta nuk ka mbështetje në Kongres.
Demokratët kanë votuar vazhdimisht vota për të kufizuar fuqitë e luftës të Trump si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat, një fushatë që gradualisht ka fituar më shumë mbështetje nga Partia Republikane në javët e fundit, duke tërhequr zemërimin e presidentit.
Senatorët republikanë Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski dhe Bill Cassidy iu bashkuan demokratëve në votimin pro rezolutës, ndërsa senatori demokrat John Fetterman votoi kundër saj. Rezultati përfundimtar ishte 50-48.
Masa u miratua në Dhomën e Përfaqësuesve në fillim të këtij muaji. Por, meqenëse është ajo që njihet si një rezolutë e njëkohshme, nuk kërkon firmën e presidentit dhe, sipas përkufizimit, nuk ka fuqinë e ligjit.
Një ndihmës demokrat në Dhomën e Përfaqësuesve, i cili ka qenë i përfshirë në përpjekjet për të miratuar rezolutën për fuqitë e luftës, i tha CNN-së në fillim të këtij muaji se ata besojnë se masa do të jetë detyruese dhe do të jetë një çështje ligjore për t’u zgjidhur.
Kjo është hera e 10 – të që Senati ka votuar për një masë mbi fuqitë luftuese ndaj Iranit që nga fillimi i vitit. Një rezolutë e mëparshme e udhëhequr nga Senati u miratua muajin e kaluar, por ende nuk ka pasur një votim pasues, ndërsa demokratët punojnë për të siguruar që të kenë mbështetjen e nevojshme për ta miratuar atë.
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