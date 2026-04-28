Emiratet e Bashkuara Arabe thanë të martën se po largohen nga OPEC dhe OPEC+, duke i dhënë një goditje të fortë grupeve eksportuese të naftës dhe udhëheqësit të tyre de facto, Arabisë Saudite, në një kohë kur lufta me Iranin ka shkaktuar një tronditje historike energjetike dhe ka trazuar ekonominë globale.
Humbja e Emirateve të Bashkuara Arabe, një anëtare prej kohësh e OPEC-ut, mund të krijojë çrregullim dhe të dobësojë grupin, i cili zakonisht është përpjekur të shfaqë një front të bashkuar pavarësisht mosmarrëveshjeve të brendshme mbi çështje që variojnë nga gjeopolitika deri te kuotat e prodhimit, përcjell A2CNN.
Ministri i Energjisë i Emirateve të Bashkuara Arabe, Suhail Mohamed al-Mazrouei, i tha Reuters se vendimi është marrë pas një shqyrtimi të kujdesshëm të strategjive energjetike të vendit.
I pyetur nëse Emiratet e Bashkuara Arabe kishin konsultuar Arabinë Saudite, ai tha se vendi nuk e kishte ngritur çështjen me asnjë shtet tjetër.
“Ky është një vendim politik, është marrë pas një shqyrtimi të kujdesshëm të politikave aktuale dhe të ardhshme që lidhen me nivelin e prodhimit,” tha ministri i energjisë.
Prodhuesit e naftës në Gjirin Persik, pjesë e OPEC-ut, kanë pasur tashmë vështirësi në eksport përmes Ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe mes Iranit dhe Omanit, përmes së cilës zakonisht kalon një e pesta e naftës bruto dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, për shkak të kërcënimeve dhe sulmeve iraniane ndaj anijeve.
Mazrouei tha se ky vendim nuk do të ketë ndikim të madh në treg për shkak të situatës në ngushticë.
Megjithatë, largimi i Emirateve nga OPEC përbën një fitore për Presidentin amerikan Donald Trump, i cili e ka akuzuar organizatën se “po i vjedh pjesës tjetër të botës” duke mbajtur çmime të larta të naftës.
Trump ka lidhur gjithashtu mbështetjen ushtarake amerikane për vendet e Gjirit me çmimet e naftës, duke thënë se, ndërsa SHBA i mbron anëtarët e OPEC-ut, ata “e shfrytëzojnë këtë duke vendosur çmime të larta të naftës”.
Ky vendim erdhi pasi Emiratet e Bashkuara Arabe, një qendër e rëndësishme biznesi në rajon dhe një nga aleatët më të rëndësishëm të Uashingtonit, kritikuan shtetet e tjera arabe për mosveprim të mjaftueshëm për t’i mbrojtur nga sulmet e shumta iraniane gjatë luftës.
Anwar Gargash, këshilltari diplomatik i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, kritikoi reagimin arab dhe të Gjirit ndaj sulmeve iraniane në një sesion të Forumit të Influencuesve të Gjirit të hënën.
“Shtetet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit kanë mbështetur njëra-tjetrën logjikisht, por politikisht dhe ushtarakisht, mendoj se qëndrimi i tyre ka qenë historikisht më i dobëti,” tha Gargash.
“Pres një qëndrim të tillë të dobët nga Liga Arabe dhe nuk jam i surprizuar prej saj, por nuk e kam pritur nga Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit dhe jam i habitur prej tij,” shtoi ai.
