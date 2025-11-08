Insultet, sëmundjet kur një enë e gjakut në tru çahet apo bllokohet dhe për pasojë qelizat në zonën e prekur fillojnë të vdesin nga mungesa e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese duke shkaktuar invaliditet e deri humbje jete po shohen. Për neurologët shqetësues është fakti se ato po prekin dhe të rinj.
“Janë pathologji në rritje dhe jo vetëm në moshën e tretë, vitet e fundit kemi rritje të infarkteve dhe hemoragjive dhe në mosha të reja, mbi moshën 30 apo 35 vjeç. 1 në 4 persona mbi moshën 25 vjeç rrezikon të preket nga insultet cerebrale.
Në Shqipëri sipas statistikave numri ka ardhur në rritje dhe mund të themi që në vit kemi minimalisht 3 -4 mijë raste të reja me infarkte te trurit, pra raste që bëjnë për herë të parë strok. Ndërkohë që 25% e ketij numri janë raste të përsëritura, që janë infarkte apo hemoragji të trurit për herë të 2-3-4-5.”
Arsye sipas mjekëve është neglizhenca ndaj disa prej faktorëve që mund të modifikohen.
“Këtu hy hipertensioni, diabeti, dislipidemitë, alkooli, duhani, disa pathologji të tjera me koagulopatitë se një pjesë e tyre hyne dhe tek ato që quhen faktorë të pamodifikueshëm.
Sipas studimeve në qoftë se ne bëjmë modifikimin dhe rregullimin e këtyre faktorëve do kemi ulje të infarkteve dhe hemorragjive të trurit me 90%.
Është e domosdoshme të kemi diagnostikim të hershëm të pathologjive duke filluar që nga hipertensioni, dislipidemitë, diabeti. Duhet të kemi marrjen e rregullt të mjekimit, dhe është e domosdoshme eleminimi i alkoolit dhe duhanit dhe është akoma më e domosdoshme ajo që quhet aktivitet fizik pra minimalisht një njeri që të ketë një jetë të shëndetshmë duhet të bëjë aktivitet fizik që shkon nga 3 deri ne 5 herë në javë deri në 60 minuta ne herë.“
Një turbullim i pamjes, humbja e ekujlibrit, dhimbje e papritur dhe fortë e kokë që mund të shoqërohet dhe me humbje të vetëdijes mund të jenë shenja parlajmëruese të një insulti. Mjekët këshillojnë të mos neglizhohen dhe të kërkohet ndihmë brenda 3- 4 orëve të para. Sa më shpejt të nisë trajtimi aq më të pakta janë dëmet që mund të shkaktojë një goditje e tillë.
