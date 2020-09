Në krye të bandës ndërkombëtare që trafikonte kokainë, e cila u shkatërrua në orët e fundit gjatë operacionit antidrogë të koduar “Los Blancos”, mësohet se qëndron Dritan Rexhepi.

Vlonjati, i cili aktualisht ndodhet në një burg të sigurisë së lartë në Ekuador, ësht një emër mjaft i njohur në kronikën vendase, dyshohet se drejtonte kartelin e drogës.

Ai është i dyshuari kryesor, për rrëmbimin e ndodhur më 17 janar në Kamëz ku u mor peng Jan Prenga.

Më tej dyshohet se Prenga u vra me urdhër të tij, për hesape të të vëllait, i cili ishte gjithashtu pjesë e grupit të trafikantëve.

Dritan Rexhepi është akuzuar edhe për vrasjen e dy policëve shqiptarë Arben Keqi dhe Durim Kasmi, në vitin 1999 në Fushë Krujë.

Dritan Rexhepi u arrestua fillimisht në vitin 2006 për vrasjen e dy oficerëve të policisë.

Pas arratisjes dy vjet më vonë nga qelia e burgut të Durrësit, Dritan Rexhepi u arrestua në 2008-ën në Hollandë dhe u ekstradua në Itali ku kërkohej për trafik ndërkombëtar droge.

Pas dy vitesh burg në Itali ai arratiset dhe më pas brenda pak kohe kapet në Spanjë me akuzën e grabitjes së bankave, por edhe nga burgu i Spanjës mundi të arratisej.

Ai mundi të përfundojë në pranga në Ekuador në zonën e Quito gjatë një operacioni antidrogë, ku nën identitet të rremë Rexhepi, tentoi të trafikonte 278 kilogramë kokainë.

Sakaq të arrestuarit e orëve të fundit në vendin tonë, gjatë operacionit ndërkombëtar antidrogë të koduar “Los Blancos” janë, Gentian Manaj, 35 vjeç, banues në Tiranë, ndaj të cilit Gjykata e Firences, Itali, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për kryerjen e veprës penale “Pjesëmarrja në organizatë kriminale, me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike”.

Në Vlorë janë kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi Elvis Jaupaj, 27 vjeç dhe Jorin Llambro, 31 vjeç, pasi Gjykata e Firences, Itali, iu ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për kryerjen e veprës penale “Pjesëmarrja në organizatë kriminale, me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike”.Në Durrës është kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi, Rexhino Ibrahimi, 33 vjeç, pasi Gjykata e Firences, Itali, i caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Pjesëmarrja në organizatë kriminale”.

Në Lezhë është kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi shtetasi Vladimir Lesaj, 40 vjeç, pasi Gjykata e Firences Itali, e ka dënuar me 24 vite burg, për veprën penale “Shkelje e ligjit mbi drogat”.

Nga hetimet ka rezultuar se një shqiptar drejtonte një kompani të quajtur “Kompania Bello”, që merrej me importimin e ngarkesave të mëdha të kokainës nga Amerika e Jugut, të financuara nga grupe të rëndësishme të trafikantëve të drogës që veprojnë në të gjithë Europën.

Hetimet kanë nisur në vitin 2015 dhe gjatë kësaj periudhe janë mbi pesë milionë e gjysmë euro dhe pothuajse 4 tonë kokainë që janë kapur dhe sekuestruar nga Policia.

Gjatë këtij operacioni të shtrirë në 9 shtete, u arrestua në Dubai, i shumëkërkuari Elti Dizdari, bashkëshorti i ish-Missit, Suada Sherifi.

/a.r