Një ditë pas zbulimit të bazës së armatimeve në Vlorë, ku në pranga u vendos Luçiano Deraj ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka përshëndetur operacionin, ndërsa ka nxitur për më shumë punë për goditjen e grupeve kriminale.

Sipas ministrit të Brendshëm, nuk duhet të lejohet më që grupet kriminale të rikthejnë pasigurinë në vend.

Po ashtu, Balla u shpreh se goditja e fenomenit të armëmbajtjes pa leje është objektivi kryesor i ministrisë.

“Sa herë që kemi një punë të suksesshme edhe unë nuk dua të mungoj për t’ju uruar personalisht. Gjej rastin të falënderoj Ermalin, por mbi të gjitha secilin prej jush edhe këtë harmonizimin e punës që kemi pasur midis të gjitha skuadrave. Skuadra e Drejtorisë Vendore qoftë me Forcën Operacionale, qoftë me Sektorin e Krimeve, qoftë me “Shqiponjën” dhe mbi të gjitha pastaj dhe me RENEA-n.

Duhet të vazhdojmë të intensifikojmë forcën tonë parandaluese këtu në Vlorë për të mos lejuar që grupet kriminale të rikthejnë pasigurinë dhe t’i dalim përpara çdo forme të krimit dhe goditja e fenomenit të armbajtës pa leje është një ndër objektivave tone. Armëmbajtja pa leje është arsyeja e plot ngjarjeve kriminale. Goditja e djeshme është një fitore e rëndësishme. Është gjetur jo vetëm një arsenal armësh, por do ta quaja një ‘thesar’ pune hetimore për të identifikuar krime të vjetra, por edhe për të parandaluar ngjarje kriminale”, tha ministri Balla gjatë takimi strukturat e policisë vendore në Vlorë./m.j