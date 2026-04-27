Policia e Tiranës ka arrestuar 23-vjeçarin me inicialet J.L., pasi akuzohet si personi që goditi me grusht një punonjës të sigurisë në ndeshjen e Kategorisë Superiore, Tirana-Partizani, të shtunën në mbrëmje.
Incidenti ndodhi pas shënimit të golit të epërsisë nga Partizani, që u festua nga lojtarët e skuadrës para tifozëve bardheblu. Disa prej tyre zbritën nga shkallët e stadiumit dhe aty pati edhe një përplasje me personelin e sigurisë së takimit.
Në pranga kanë përfunduar edhe dy persona të tjerë për incidente të lidhura me derbin. K. A., 22 vjeç, dyshohet se ka hedhur lëndë piroteknike gjatë ndeshjes, ndërsa G. C., 18 vjeç, dyshohet se ka thyer stola, në tribunat e stadiumit.
