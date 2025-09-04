Rrjeti i kontrabandës së karburantit që e ashtuquajtura FBI greke shkatërroi në shumë zona të vendit gjeneroi fitime prej mbi 3 milionë eurosh.
Një nga programet software që ata përdornin për aktivitetin e tyre të paligjshëm u kujtonte atyre “solitaire”.
Anëtarët e rrjetit të kontrabandës së karburantit, nëpërmjet kombinimit të çelësave dhe fjalëkalimit, shfaqnin një menu të fshehur opsionesh të cilat kishin aftësinë të ndërhynin në sistemin e ligjshëm të hyrje-daljeve të stacioneve të karburantit. Pas futjes së parametrave specifikë, kryheshin dërgesa me deficit prej 25%.
Ata gjithashtu kishin software me kode aksesi që gjeneronin raporte shitjesh si për sasitë ligjore që nxirreshin nga pompat për të cilat lëshoheshin dhe transmetoheshin fatura dhe që ishin regjistruar në sistem, ashtu edhe për sasitë që dorëzoheshin përmes pompave pa lëshuar fatura nga sistemi i hyrje-daljeve. Ky program rezultoi se mbante të dhëna raporti vetëm për dhjetë ditët e fundit me mundësinë e parametrizimit për moslëshimin e faturës. Në të njëjtën kohë, lejonte ndryshimin manual të të dhënave të përmbledhjeve totale të pompave.
Një program tjetër që ata përdorën ishte kryerja e ndërhyrjeve në pompat e karburantit, ku përdoruesi ishte në gjendje të zgjidhte pompën e ndërhyrjes, pa u regjistruar litrat e karburantit nga sistemi i hyrjes-daljes.
Sipas asaj që është bërë e ditur, rrjeti i kontrabandës së karburantit përfshinte 9 stacione karburanti në Ano Liosia, Agioi Anargyri, Kamatero, Arta, Lakonia dhe Trikala, ku përfundonte karburanti i falsifikuar, nga i cili qytetarë të pavetëdijshëm mbushnin automjetet e tyre. Grupimi kishte vepruar që nga fillimi i vitit dhe janë bërë 22 arrestime.
Ajo që gjeti FBI-ja greke është treguese e madhësisë së rrjetit. Gjatë hetimeve, u gjetën, ndër të tjera, afërsisht 790,000 euro.
Sipas të dhënave zyrtare, u vulosën 8 stacione karburanti, ndërsa nga janari 2025 deri në gusht, dyshohet se u trafikuan ilegalisht 1,340,354.05 litra benzinë dhe 212,213.40 litra tretës. Fitimet nga aktiviteti i paligjshëm arritën në 3 milionë euro.
Organizata kriminale vepronte nëpërmjet dy nëngrupeve të dallueshme: E para merrej me importin sistematik të tretësve kimikë nga jashtë dhe përzierjen e tyre me lëndët djegëse, ndërsa i dyti metodizoi eksporte fiktive të benzinës, duke shmangur pagesën e taksave dhe detyrimeve.
“Nënsektori” i parë ishte ai i Furnizimit me Benzinë për Motorët dhe i dyti ai i Furnizimit me Tretës Kimikë. Udhëheqësit dyshohet se ishin një shqiptar dhe një burrë 50-vjeçar nga Trikala.
Të dy ishin aktivë në Atikë, Trikala dhe Selanik, duke pasur kontakte me njerëz në Rumani, Poloni, Bullgari dhe Shqipëri.
Një rol qendror në funksionimin e organizatës luante edhe nëngrupi i dytë, i cili kishte ndërmarrë furnizimin dhe shpërndarjen sistematike në territorin grek të sasive të mëdha të benzinës pa plumb, e cila vinte nga vende të huaja (Rumania dhe Bullgaria). Veprimi i saj bazohej në një skemë komplekse eksportesh fiktive drejt Shqipërisë, me abuzim me procedurat doganore (dokumente doganore të falsifikuara) dhe deklarata të rreme.
Kur klientët i çonin makinat e tyre në stacionet e benzinës të përfshira për t’u furnizuar me karburant, kjo bëhej nga pompat e lidhura me rezervuarët e stacioneve që përmbanin karburantin e kontrabanduar.
Konkretisht, ata përdorën softuer të posaçëm dhe arritën ndryshimin e pjesës mekanike, elektrike ose elektronike të matësve të rrjedhës dhe shpërndarësve të karburantit.
Kështu arritën ata të ndryshonin matjet e pompës së karburantit dhe sistemin e monitorimit të hyrje-daljeve të stacioneve të karburantit të lëngshëm. Karburanti që hidhnin qytetarët ishte më i pakët në litra, por normalisht atyre u ngarkohej shuma e plotë.
