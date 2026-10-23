Një operacion i gjerë i Guardia di Finanza në Milano dhe Monza Brianza, i koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Anti-Mafia, ka shkatërruar një “bankë të fshehur” klandestine në shërbim të krimit të organizuar, ku mes të arrestuarve figurojnë edhe shtetas shqiptarë.
Aksioni i shtrirë në disa rajone të Italisë dhe në Zvicër ka çuar në ekzekutimin e 30 masave të sigurisë (16 në burg dhe të tjerët në arrest shtëpie), si dhe në sekuestrimin e aseteve luksoze, anijeve, orëve, llogarive bankare dhe kriptomonedhave me vlerë mbi 21 milionë euro. Hetimet zbuluan një skemë me më shumë se 110 milionë euro fatura të falsifikuara dhe 68 milionë euro të pastruara në nivel ndërkombëtar.
“Banka e fshehur u ofronte klientëve të saj, kryesisht trafikantë droge dhe biznesmenë që i shmangeshin taksave, të gjitha shërbimet e një institucioni financiar klandestin për të lëvizur fonde jashtë çdo kanali zyrtar”, bën me dije prokuroria italiane.
Nga hetimet rezultoi se qendra e grupit operonte në zonën e Peros nën mbulesën e një kompanie për me qira makinash, e lidhur ngushtë me eksponentë të ‘Ndrangheta-s, Camorra-s dhe mafias së Foggias. Përmes një rrjeti kompanish fiktive, organizata lëshonte fatura për transaksione joekzistente, ndërsa paratë e akumuluara transferoheshin në llogari jashtë vendit apo konvertoheshin në kriptovaluta të vështira për t’u gjurmuar në Lugano të Zvicrës.
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