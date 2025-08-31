Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të diele, policia greke zbarkoi në Kretë me qëllim shpërbërjen e një organizate kriminale, të cilët kishin shtrirë “tentakulat” e tyre në një sërë aktivitetesh të paligjshme vitet e fundit.
Sipas asaj që mediat greke bënë me dije deri më tani janë arrestuat 48 anëtarë të kësaj organizate, të cilët dyshohen se janë të përfshirë në trafik droge, zhvatje parash, si dhe në një sulm kundër një oficeri policie.
Gjithashtu, këta shtetas rezultojnë të jenë pronarë të ligjshëm në disa biznese. Ata kanë kontroll nëpër hotele të ndryshme në vijën bregdetare, të cilat i përdornin me qëllim për të pastruat paratë e përftuara nga krimi.
Në krye të kësaj organizate kriminale dyshohet se janë dy vëllezër nga Hania, të cilët edhe më herët kanë qenë shënjestër e policisë greke.
Vëllezërit, të cilët janë të njohur si në komunitetin vendas ashtu edhe në të gjithë Kretën, siç theksojnë oficerët e Policisë Helenike , kishin arritur, falë tolerancës, të autoriteteve lokale të policisë në vitet e fundit, të zhvilloheshin në biznesmenë të fuqishëm, veçanërisht në sektorin e turizmit.
Burime të besueshme theksojnë se ata kanë një njësi hoteli luksoze jashtë Hanias, ndërsa vetë kanë udhëtuar me makina luksoze dhe kanë qëndruar në vila të shtrenjta .
Oficerët e policisë që morën pjesë në operacion theksojnë se të arrestuarit nuk prisnin të prangoseshin, pasi besonin se kishin kontroll të plotë mbi Policinë Greke në ishull. Sigurisht, të gjitha akuzat që do të ngrihen kundër tyre mbeten për t’u provuar në sallat e gjyqit, kur çështja të arrijë në seancën dëgjimore .
Në organizatë, dy ushtarë luajtën një rol aktiv në trafikun e drogës , të cilët, sado e pabesueshme të duket, vetë trafikuan kokainë në emër të organizatës, kryesisht në dyqane në zonën e Platanias .
Nga lidhjet e telefonave të të pandehurve, oficerët që trajtuan çështjen besojnë se ka prova të përmbysin edhe vendimet gjyqësore të viteve të kaluara për anëtarët e organizatës. Në atë kohë, anëtarët që ishin gjetur me sasi të mëdha droge u paraqitën si përdorues, duke rezultuar në dënime shumë më të shkurtra.
