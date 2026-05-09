Një operacion ndërkombëtar i zbatimit të ligjit i udhëhequr nga Guardia Civile Spanjolle dhe i koordinuar përmes Europolit ka ndërprerë një rrugë të madhe trafikimi të kokainës përmes Oqeanit Atlantik.
Midis 13 dhe 26 prillit 2026, forcat e rendit vunë në shënjestër rrjetet kriminale që transportonin kokainë nga Amerika Latine në Evropë përmes transfertave komplekse në det të dizajnuara për të shmangur portet kryesore dhe metodat tradicionale të zbulimit.
Gjatë fazës operacionale dyjavore, asetet detare u vendosën përtej Atlantikut për të zbuluar, ndjekur dhe kapur anije të dyshuara të përfshira në transferime droge në det.
Aktiviteti i zbatimit të ligjit u përqendrua në korridorin lindor të Atlantikut midis Ishujve Kanarie Spanjolle dhe Azoreve Portugeze. Në total, gjatë operacionit u sekuestruan 11 ton kokainë dhe 8.5 ton hashash.
Më herët këtë vit, Europol lëshoi ??një paralajmërim se rrjetet kriminale po e zhvendosnin gjithnjë e më shumë trafikun e kokainës larg porteve kryesore evropiane dhe drejt rrugëve detare të fragmentuara përgjatë Oqeanit Atlantik. Që nga identifikimi i këtij modus operandi në zhvillim e sipër, Europol dhe partnerët e saj kanë intensifikuar koordinimin detar dhe bashkëpunimin operacional për t’u përshtatur me kërcënimin, me këtë operacion që dha rezultatet më të qarta deri më sot.
– 54 persona të arrestuar
– 8 anije të ndaluara
Operacioni i fundit tregon modelet që Europol kishte identifikuar më parë këtë vit: rrjetet kriminale po e zhvendosin gjithnjë e më shumë kokainën jashtë vendit për të zvogëluar ekspozimin ndaj zbatimit të ligjit në portet kryesore. Dërgesat tani lëvizin në faza të shumëfishta përtej Atlantikut:
– Anijet mëmë mbledhin kokainë në Amerikën Latine dhe udhëtojnë qindra deri në mijëra milje detare në ujërat ndërkombëtare. Këto anije përfshijnë anije kontejnerësh, transportues mallrash të mëdha dhe anije më të vogla jo-komerciale.
– Transferimet në mes të oqeanit i zhvendosin ngarkesat në anije me shpejtësi të lartë të afta për kalime në distanca të gjata, duke përfshirë anije të fryra me trup të ngurtë dhe mjete të tjera të shpejta.
– Transfertat në fazën përfundimtare shpërndajnë kokainën në anije më të vogla për t’u zbarkuar në zona të largëta bregdetare në Portugali dhe Spanjë, shpesh duke përdorur plazhe ose marina të vogla për të shmangur zbulimin.
Modeli është projektuar për të fragmentuar rrezikun nëpër anije dhe ekuipazhe të shumta. Operacioni i fundit e shënjestroi drejtpërdrejt këtë strukturë, duke ndaluar dërgesa të shumta dhe duke parandaluar rrjetet kriminale të përfundonin dërgesat e tyre në Evropë.
