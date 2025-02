Policia ka arrestuar 4 persona të cilët akuzohet se dhunuan me sende të forta një shtetas në Durrës.

Në pranga ranë shtetasit në kërkim Besim Kërtusha, Dalip Kërtusha, Qani Sulo dhe Ardit Gjoka, të gjithë banues në Durrës.

Ata dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, më 26 tetor 2024, në lagjen nr. 15, Durrës, kanë goditur me sende të forta shtetasin me iniciale F. Ç., i cili është dëmtuar rëndë.

Gjatë kontrollit në banesën e 28 vjeçarit Qani Sulo u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi i policisë:

DVP Durrës

Vihen në pranga 4 shtetas në kërkim të cilët akuzohen për plagosjen e rëndë të një shtetasi, me sende të forta.

Sekustrohet një sasi kokaine në banesën e njërit nga të arrestuarit.

Specialistët e Seksionit për Krimet e Rënda, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, kanë ekzekutuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, të caktuar nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, kryer në bashkëpunim, për shtetasit:

B. K., 32 vjeç, D. K., 60 vjeç, A. Gj., 32 vjeç, dhe Q. S., 28 vjeç, të gjithë banues në Durrës.

Nga veprimet hetimore për rastin, dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, më datë 26.09.2024, në lagjen nr. 15, Durrës, kanë goditur me sende të forta shtetasin F. Ç., i cili është dëmtuar rëndë.

Në vijim të veprimeve procedurale, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Q. S. u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.