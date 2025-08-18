Tre burra janë arrestuar në Padova nga oficerët e policisë, të akuzuar si autorë të mundshëm të një grabitjeje banese ku është përfshirë një çift i moshuar.
Ngjarjet datojnë që nga nata e 10 gushtit, kur tre persona të maskuar hynë në një shtëpi në qytetin e Venetos me qëllim kryerjen e një vjedhjeje.
Të kapur në flagrancë nga pronarët e shtëpisë, një çift në të shtatëdhjetat, ata reaguan dhunshëm, duke e goditur burrin me levë dhe duke e shkelmuar sapo ai ra përtokë.
Pasi kishin vjedhur telefonat celularë të viktimave për t’i penguar të thërrisnin ndihmë, të tre u nisën për të hyrë me sharrë në një kasafortë të vogël.
Megjithatë, përpjekja nuk pati sukses dhe kriminelët u detyruan të merrnin vetëm telefonat e çiftit dhe disa sende me vlerë të gjetura në apartament.
Me të marrë ankesën, oficerët e policisë ndërmorën menjëherë veprime dhe hetimet pasuese çuan në identifikimin e tre shqiptarëve, trupi dhe sjellja e të cilëve përputhej në mënyrë të përkryer me ata që ishin përgjegjës për grabitjen.
Një bastisje u krye më pas brenda shtëpisë ku jetonin të tre, gjatë së cilës hetuesit gjetën dy burra të tjerë që flinin atje me ta.
Gjatë kontrollit të mëvonshëm u gjetën sende të tilla, si çanta, bizhuteri dhe para në dorë me vlerë 15 mijë euro dhe një levë identike me ato të përdorura në grabitjen e dy të moshuarve, si dhe doreza pune të veshura gjatë grabitjeve për të shmangur lënien e gjurmëve të gishtërinjve, radio dore, elektrikë dore, kaçavida dhe rrobat e këpucët që kishin veshur tre autorët natën e grabitjes.
Kriminelët u arrestuan më pas, ndërsa dy të tjerët, një 27-vjeçar dhe një 28-vjeçar, të dy me origjinë shqiptare, pa precedentë penalë dhe pa vendbanim të fiksuar, u zbulua se kishin hyrë në Itali vetëm një ditë para kontrollit, pothuajse me siguri për t’u bashkuar me bandën dhe për të kryer vjedhje të mëtejshme.
