Sulmi i fundit iranian ndaj Izraelit ka sjellë reagime nga shumë liderë në botë por edhe analiza të shumta mbi cilësinë dhe efektivitetin e raketave hipersonike të Iranit. Regjimi në Teheran mburret me përdorimin e armëve më të fundit. Por sipas ekspertëve, lloji i ri i raketës nuk është aq i avancuar. Megjithatë, është jashtëzakonisht i rrezikshëm në kombinim me predha të tjera.

Flitet për gati 200 raketa balistike që Irani hodhi në Izrael të martën në mbrëmje. Është vala më e madhe e sulmeve të regjimit të mullahëve ndaj armikut të deklaruar të Izraelit. Vetëm distanca midis Iranit dhe Izraelit prej mbi 1000 kilometrash tregon se janë përdorur raketat balistike të Iranit. Gjatë rrugës së tyre të fluturimit në hapësirë, këto ngrihen në lartësi prej 300 deri në 400 kilometra. Më pas ata u përplasën me objektivin e tyre me shpejtësi hipersonike, pra të paktën pesë herë më shumë se shpejtësia e zërit, shpjegon analisti i raketave në Mynih, Markus Schiller, sipas Die Welt.

Menjëherë pas valës së sulmeve, ende nuk ka një analizë të saktë të llojeve të raketave të lëshuara nga Irani – por supozime dhe pretendime. Garda Revolucionare iraniane pretendon se kanë përdorur për herë të parë në praktikë tipin e ri të raketës Fattah, ose pushtuese.

Në mesin e vitit të kaluar, Irani raportoi zhvillimin e ri të “raketës hipersonike” me një rreze veprimi prej mbi 1400 kilometrash, e cila, kur gjuhet nga toka, mund të godasë objektiva të sakta në tokë. Faza e parë e raketës ka një motor me lëndë djegëse të ngurtë dhe faza e sipërme, me kokën e saj prej 500 kilogramësh, ka një motor të lëngshëm. Sipas burimeve iraniane, raketa hipersonike Fattah është përdorur posaçërisht për të çaktivizuar sistemet e radarëve të sistemeve të mbrojtjes raketore izraelite Arrow 2 dhe Arrow 3. Sistemi mbrojtës i Izraelit Arrow ka për qëllim kryesisht të shkatërrojë raketat balistike në afrim.

Eksperti i raketave Fabian Hinz nga instituti britanik ISS vuri në dukje vitin e kaluar se nuk është vetëm shpejtësia hipersonike ajo që është e rëndësishme, por edhe manovrimi për të mposhtur mburojën e mbrojtjes izraelite. Hinz shprehu dyshime se raketa Fattah ka një rrëshqitje hipersonike ose raketë lundrimi për të kryer manovra të rëndësishme në atmosferë. Prandaj, raketa nuk është gjenerata e fundit e armëve hipersonike.

