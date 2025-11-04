Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka folur sot më 4 nëntor për mandatarin e ri të kësaj partie, Glauk Konjufcën, i cili pritet të bëjë përpjekjen e dytë për formimin e Qeverisë.
Gjatë një konference për media nga selia e Qeverisë, Kurti u shpreh se nuk ekziston asnjë detyrim për sigurimin e 61 nënshkrimeve. Ai theksoi se Konjufca gëzon mbështetjen e 56 deputetëve, po aq sa kishte marrë vetë Kurti në seancën e 26 tetorit.
“Për mandatarin e ri, në tentimin e dytë, Glauk Konjufca, i ka të gjitha votat që i kam pasur unë, 56 vota i ka sigurta Glauku, ndoshta merr më shumë. Më pak nuk mund të marrë. Maksimumi im është minimumi i Glaukut”, tha Kurti.
Ai shtoi se “nuk është kurrëfar obligimi të sigurohen 61 nënshkrime”, duke nënvizuar se tentimi i dytë për formimin e qeverisë, përveçse e drejtë, është edhe obligim, për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Leave a Reply